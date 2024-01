L’Ancona sfida la capolista Cesena. La spinta della Nord per la vittoria

Tutti allo stadio, c’è Ancona-Cesena. Oggi pomeriggio alle 18.30 al Del Conero va in scena la sfida alla capolista, una classica disputata tante volte in passato, ben nove ad Ancona nel Dopoguerra. Il meteo annunciato è buono, dalla Romagna saranno in mille e Ancona, nonostante i consueti disagi per la viabilità, vuole provare a battere quel record di spettatori che appartiene alla partita giocata contro il Pescara lo scorso 17 dicembre, 5332 presenze sugli spalti. Ancona cercherà di ritoccare quel record non per il piacere del dato in sé, naturalmente, ma per abbracciare dagli spalti con grande energia la squadra di Colavitto e farle sentire sul collo la propria voce e i propri cori, per spingerla oltre quell’ostacolo che, almeno sulla carta, sembra insormontabile.

Cesena in striscia positiva da 21 partite consecutive, ko solo nella prima di campionato a Olbia, squadra con il miglior attacco e la miglior difesa del girone, non a caso prima in classifica, capace di prendere a schiaffi a ripetizione l’avversario di turno, vincendo ben cinque volte segnando quattro o più gol, come capitò proprio all’andata contro l’Ancona.

Però l’Ancona oggi è un’altra squadra. Il lavoro di Colavitto e la lenta ricostruzione di un gruppo, cominciata i primi di gennaio e ancora non conclusa, vista l’attesa per il ritorno di Rolfini, sta dando i suoi frutti, i quattro punti conquistati in due trasferte consecutive e i ritrovati gol dei propri attaccanti lo dimostrano.

Oggi l’Ancona vuole provare a sorprendere il Cesena, vuole tentare di vincere, ma contro il capocannoniere del torneo, il baby-bomber Shpendi, e contro una squadra esperta, fisica e con una panchina lunga, servirà la partita perfetta. E la spinta della Nord. Colavitto in settimana ha provato più moduli, l’impressione è che si affiderà ancora alla difesa a tre con Pellizzari, Cella e Mondonico. A centrocampo rientra Clemente che ha scontato la squalifica, dall’altra parte Martina, in mezzo probabilmente saranno confermati Saco e Prezioso, con Gatto e Paolucci pronti a subentrare.

Davanti si dovrebbe rivedere Cioffi insieme alla coppia Spagnoli-Energe, in questo caso con quest’ultimo a sacrificarsi aiutando il centrocampo in fase di non possesso. Un undici quasi speculare al Cesena, insomma, che in attacco si affida nuovamente al gioiello Christian Shpendi, tredici gol realizzati finora in campionato. Delle nove partite giocate contro il Cesena in casa, nel Dopoguerra, all’Ancona è andata benone soprattutto negli anni Novanta, ma gli ultimi due campionati hanno sempre visto prevalere i romagnoli, 0-3 due anni fa, 0-1 lo scorso anno. Ma sono solo dati, oggi più di ogni altra cosa conteranno cuore, sacrificio e determinazione, le armi con cui l’Ancona vuole provare a far suonare l’Aida.

Giuseppe Poli