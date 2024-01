L’Ancona si fa male da sola. Pellizzari regala tre punti all’Entella

Ancona

0

Virtus Entella

1

(4-3-3): Perucchini; Clemente, Pellizzari (17’ st Paolucci), Mondonico, Agyemang (17’ st Martina); Saco, Cella, Prezioso (38’ st Mattioli); Energe (17’ st Giampaolo), Spagnoli, Moretti. A disp. Vitali, Testagrossa, Gatto, Radicchio, Barnabà, Gavioli, Basso. All. Colavitto.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): De Lucia; Manzi, Bonini, Parodi; Zappella, Corbari, Petermann (41’ st Matteazzi), Lipani, Di Mario (26’ st Sadiki); Tomaselli (26’ st Vianni), Faggioli (47’ st Meazzi). A disp. Paroni, Siaulys, Muller, Kontek, Valori, Sadiki, Reali, Banfi, Ghio. All. Gallo.

Arbitro: Pacella di Roma.

Reti: 1’ st Pellizzari (aut.)

Note - Ammoniti: Manzi, Cella; spettatori: 3.024 di cui 7 ospiti, per un incasso di 14028 euro; recuperi: 1’ + 5’.

L’Ancona comincia il 2024 tra i fischi e, quel che è peggio, con una sconfitta: un episodio castiga oltre i demeriti una squadra che però non brilla mai, con poca anima e ancora meno batterie, specie nella ripresa. Così a Colavitto non bastano i quattro nuovi innesti e le rinnovate opzioni dalla panchina, perché dopo un buon primo tempo, in apertura di ripresa l’Ancona regala il gol partita alla Virtus Entella che ringrazia e passa all’incasso. La classifica parla da sola con l’Ancona ora a un solo punto dalla coppia Spal e Vis Pesaro. E’ la seconda sconfitta consecutiva, la quarta in cinque partite, il peggior modo per aprire l’anno ma anche per ricominciare il campionato in un mese di gennaio che adesso proporrà le trasferte di Gubbio e Pineto e la sfida in casa con il Cesena.

Quanto alla partita, tocca allo sfortunato Pellizzari mettere il piede sul cross rasoterra di Zappella confezionando così l’autorete che concede i tre punti ai liguri, ma l’Ancona, su cui pesa anche il lungo e immeritato riposo concesso ai giocatori durante le festività, nella ripresa cala alla distanza, mostrando tutti i suoi limiti di condizione, di rosa e di idee. Colavitto lascia inizialmente in panchina Gatto, Paolucci, Cioffi e Martina, non al meglio della condizione, e dà spazio ad Agyemang, Mondonico, Prezioso e Moretti.

Il primo tempo dell’Ancona è tutto in un probabile rigore non concesso per fallo di Manzi, già ammonito, su Moretti, e in un destro di Agyemang respinto da De Lucia, dall’altra parte il sinistro di Tomaselli si stampa sulla traversa con palla che rimbalza in campo. Nella ripresa al primo minuto l’autogol dell’Ancona che poi sbanda vistosamente concedendo all’Entella anche l’azione del possibile raddoppio, Energe stavolta salva sulla riga. I cambi non modificano l’inerzia del match, all’Entella basta controllare il vantaggio, i dorici si rendono pericolosi con un sinistro di Saco fuori e un altro respinto da De Lucia, nel finale Paolucci sparacchia alto, il resto è solo confusione. Giuseppe Poli