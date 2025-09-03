L’Ancona si gode una difesa di ferro: "Lavoriamo per non prendere gol"

Una buona partita anche per Samuele Bonaccorsi, quella di domenica sera contro il Castelfidardo. Il difensore centrale dell’Ancona, protagonista di una gara senza sbavature, a fine match ha analizzato la prova, cominciando proprio dalla considerazione di Agenore Maurizi che, prima dello stesso giocatore, sottolineava che i dorici non prendono gol da quattro partite: "Sicuramente è un aspetto che ci dà molta forza. Lavoriamo sin dal primo giorno sulla fase difensiva, il mister è uno che chiede tanto e tutti gli interpreti fanno il massimo proprio per questo, per non prendere gol. Abbiamo giocato una buona gara difensiva, abbiamo rischiato poco e siamo molto soddisfatti, cercheremo di fare il meglio anche nelle prossime partite".

In generale una buona prova, come ribadisce ancora Bonaccorsi: "Una prestazione nel complesso positiva, tutti hanno fatto ciò che il mister aveva chiesto in settimana, per come avevamo preparato la partita. Sicuramente c’è mancata un po’ di lucidità sotto porta, però siamo riusciti a gestire bene la gara in fase di non possesso, soprattutto nel primo tempo. Magari nel secondo tempo, anche a causa del nostro gioco, nel finale è venuta un po’ meno la lucidità, potevamo gestire meglio qualche pallone. Ma tutto sommato è stata una gara positiva. Il mister ci ha fatto i complimenti. Poi insieme analizzeremo quello che è andato bene e quello che invece dobbiamo migliorare".

Sulla condizione della squadra Bonaccorsi aggiunge: "Stiamo lavorando per arrivare al 100%, perché sappiamo che ancora non ci siamo. Sappiamo anche che abbiamo un grande potenziale, cercheremo di raggiungere il 100% il prima possibile perché davanti abbiamo giocatori molto forti e cercheremo di sfruttarli nel modo migliore". I complimenti di Bonaccorsi per l’under Ceccarelli: "Ha fatto molto bene, è un ragazzo di buone prospettive, sempre attento negli allenamenti, si applica, ha grandissimi margini, ha fatto un’ottima partita, sia dal punto di vista difensivo che offensivo. Non può che migliorare".

E’ stata la prima ufficiale al Del Conero, per l’Ancona, così come per la maggior parte dei suoi componenti che non ci avevamo mai giocato, Bonaccorsi compreso: "E’ stato molto bello, molto emozionante, i tifosi ci hanno spinto dall’inizio alla fine, tutti eravamo molto carichi, giocare in questo stadio per tutti noi è un onore e anche questo deve spingerci a dare il massimo in ogni partita". Domenica è già campionato: "Mentalmente siamo pronti, anche le amichevoli, come pure la Coppa, le abbiamo sempre affrontate come fossero partite di campionato". Nel frattempo la società ha reso noto che la partita contro l’Ostiamare sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming sulla piattaforma della Figc, www.vivoazzurrotv.it.

Giuseppe Poli