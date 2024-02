L’Ancona tra amnesie e l’attesa reazione. Buoni segnali dal derby, ora la Carrarese

A Pesaro l’Ancona ha evidenziato ancora una volta i suoi limiti caratteriali, ma quello del Benelli è senz’altro un buon punto guadagnato. Non solo perché ha messo alle spalle la zona playout, cosa che vale anche per la Vis Pesaro, lasciandosi a un punto il Sestri, finito ko contro la Juventus Next Gen. Un punto che fa classifica, che dà continuità al cammino dei dorici e che giova al morale della squadra, certamente, ma che evidenzia anche altri aspetti positivi della squadra di Colavitto.

Come ha spiegato lo stesso tecnico a fine match, infatti, una partita come quella di Pesaro, un mese fa, magari la squadra l’avrebbe persa. Passata meritatamente in vantaggio nel primo tempo, ma al riposo avanti solo per 1-0 dopo aver costruito diverse occasioni non concretizzate negli ultimi sedici metri, infatti, l’Ancona in una manciata di minuti di inizio ripresa s’è fatta riprendere e quindi sorpassare.

Otto minuti di follia, di black-out, coincisi con un terribile uno-due avversario, con il secondo gol probabilmente figlio del contraccolpo subito per effetto del primo, due reti che avrebbe potuto condannare i dorici alla sconfitta. Il problema non è che la squadra commetta errori, perché di errori o disattenzioni se ne commettono sempre – ha spiegato Colavitto nel post partita – ma che quegli errori coincidano sempre con un gol avversario. E su questo è chiaro che la squadra dovrà continuare a lavorare per migliorarsi. Però Spagnoli e compagni, passato il momento di difficoltà, poi hanno dimostrato di saper reagire, hanno continuato a costruire gioco e alla mezz’ora hanno trovato la rete del meritato pareggio. Una prova di maturità, un’indicazione importante, oltre al bel primo tempo giocato al Benelli, che messi insieme fanno guardare al futuro con moderato ottimismo. L’Ancona ha lottato, giocato, costruito buone trame, trovato il gol e rimediato ai propri errori, mostrato spirito di sacrificio e di abnegazione, tutte componenti non sempre scontate e, soprattutto, preziose in chiave salvezza quanto il punto raccolto nel derby.

Perché adesso arriva la partita contro la Carrarese, terza forza del girone, e per affrontarla servirà un’Ancona con il pieno di consapevolezza e autostima, pronta anche a fronteggiare le proprie debolezze per andare alla ricerca di un altro risultato positivo. I dorici torneranno oggi ad allenarsi, da valutare le condizioni fisiche di tutti, in primis quelle di Barnabà e di Prezioso. I diffidati sono sempre gli stessi, cioè Cioffi, Clemente, Paolucci, Saco e Spagnoli, dunque nessuno squalificato per domenica. Al Del Conero arbitrerà Domenico Mirabella di Napoli, insieme a lui gli assistenti Daniel Caldirola di Milano ed Edoardo Maria Brunetti di Milano, quarto ufficiale Michele Buzzone di Enna.

Giuseppe Poli