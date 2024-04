L’Ancona va ancora al tappeto. Angori e Peli sferrano i colpi del ko

Pontedera

2

Ancona

0

(3-4-2-1): Vivoli; Espeche, Martinelli (19’ st Guidi), Calvani; Perretta, Benedetti, Ignacchiti, Angori (39’ st Cerretti); Delpupo (39’ st Lombardi), Ianesi (19’ st Peli); Ganz (31’ st Selleri). A disp. Lewis, Busi, Gagliardi, Pretato, Ambrosini, Provenzano, Salvadori. All. Canzi.

ANCONA (3-5-2): Perucchini; Cella, Pasini (37’ st Saco), Mondonico; Clemente (42’ st D’Eramo), Basso, Gatto, Paolucci, Agyemang; Energe (1’ st Giampaolo), Spagnoli. A disp. Vitali, Testagrossa, Martina, Marenco, Radicchio, Barnabà, Vogiatzis, Moretti. All. Boscaglia.

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa.

Reti: 8’ Angori, 50’ st Peli.

Note - Ammoniti: Gatto, Paolucci, Perretta, Espeche, Calvani; espulso al 34’ st Paolucci per doppia ammonizione; spettatori: 675 compresi 195; recuperi: 2’ + 5’.

Disastro Ancona: perde proprio la partita che dovrebbe vincere, stavolta succede a Pontedera. Una prova a tratti generosa ma poco lucida e, soprattutto, poco concreta, culmina con l’espulsione di Paolucci e col raddoppio-beffa dell’ex Peli, amarissima ciliegina sulla torta avvelenata del Mannucci, a sottolineare un anno di errori in campo e fuori. Così l’unica certezza è quella di riuscire a retrocedere, anche se Boscaglia difende le sue scelte e la prestazione dei dorici. Di fronte una squadra, il Pontedera, che quando vuole dà lezioni di calcio all’Ancona e che poi bada al sodo aggrappandosi alle parate di Vivoli. Nel primo tempo la squadra di Canzi manovra, costruisce e si trova alla perfezione sulla trequarti per innescare a turno i trequartisti e gli esterni, l’Ancona soffre e fatica a prendere le misure all’avversario, Gatto rimedia subito il giallo che lo esclude dalla sfida con il Sestri, e poco dopo da destra il Pontedera costruisce la palla gol per Angori dall’altra parte che troppo solo controlla e di sinistro la spedisce dove Perucchini non può arrivare. I granata di Canzi non fanno molto altro, nel primo tempo, ma dall’altra parte l’Ancona è tutta in una punizione di Clemente per la testa di Pasini che impegna severamente Vivoli. Nessun altro tiro in porta, solo due conclusioni sbilenche ed entrambe abbondantemente fuori, una dell’evanescente Energe e l’altra di Basso. Nella ripresa con Giampaolo la partita sembra prendere una piega diversa: subito la punizione del neoentrato e la parata di Vivoli, che salva anche sulla successiva conclusione di Cella. Poi ancora il portiere avversario su Basso, poco dopo Spagnoli da destra per Giampaolo, destro telefonato, Vivoli ringrazia. Troppo poco per fare male al Pontedera. Così arriva l’espulsione di Paolucci che rivoluziona i piani partita dell’Ancona, Boscaglia getta comunque nella mischia Saco e D’Eramo. Nel finale il raddoppio del Pontedera conclude un pomeriggio da dimenticare in fretta.

Giuseppe Poli