L’anconetana Medea Falcioni campionessa mondiale windsurf

L’anconetana Medea Falcioni ha vinto i campionati mondiali giovanili di windsurf che si svolti la settimana scorsa a Torbole, sul lago di Garda. Medea si è aggiudicata 11 prove sulle 13 complessive. Alle sue spalle medaglia d’argento la palermitana Francesca Salerno che ha dato vita a un vibrante testa a testa proprio con la nostra atleta nella categoria under 19. Medea ha dominato gli iQFoil Youth & Junior International Games, confermandosi una stella nel firmamento del windsurf mondiale a livello giovanile. L’atleta della Sef Stamura Ancona è stata eccezionale nella finalissima appassionante tra le ragazze, in cui ci sono stati diversi scambi di posizioni fin dalle prime battute. Alla fine la classe di Medea (SEF Stamura) ha avuto la meglio su una bravissima Francesca Maria Salerno (CCRLauria), protagonista di una bolina che l’aveva portata in testa. A seguire questa bella doppietta italiana, terzo posto per la turca Güven.

Sulle nuove regole della competizione l’anconetana, che è anche ambassador del Parco del Conero, ha avuto parole al miele dopo il successo: "Credo che il nuovo sistema possa essere più equo, anche se è da testare in più condizioni. Innanzitutto é valido perchè contano anche le vittorie, quindi il risultato che ci si é guadagnati durante la settimana. Non è solo una prova singola per quanto riguarda la finale, e quindi anche se il primo ha la possibilità di arrivare quarto, c’è più modo di giocarsela con più prove, magari anche in condizioni diverse".

A commentare la formula medal è anche il Tecnico FIV Antonio Cangemi: "È stata una settimana abbastanza complicata perché eravamo in tanti, con grande partecipazione di stranieri. Avevamo a disposizione un solo campo e le condizioni meteo non ci hanno assistito troppo, ma siamo riusciti comunque a portare a termine tante prove. Medea ha dominato la regata senza ombra di dubbio, vincendo quasi tutte le prove e concludendo con il primo posto anche nella Medal Race".