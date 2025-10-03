L’anconetano Illiano in grande evidenza

Show boxistico al PalaCus per il secondo memorial dedicato allo scomparso pugile anconetano Massimo Consolati. Quest’anno la società Upa Pittori Ancona ha voluto fare le cose in grande organizzando un triangolare internazionale con una selezione di atleti provenienti dal Belgio e dalla Francia. La kermesse ha ospitato anche tre combattimenti interregionali valevoli per l’accesso ai campionati italiani under 19 cui hanno partecipato tre pugili marchigiani. Tra questi ha spiccato l’anconetano Francesco Illiano della Upa che ha disputato le tre riprese contro il campione sardo Francesco Pinna.

Illiano, che si è presentato in gran forma, ha saputo centrare il bersaglio con entrate precise e colpi incisivi. Ottima anche la prestazione del fermano Salah Ben Zahduane che incoraggiato dal tifo del pubblico presente è riuscito a battere ai punti il siciliano Francesco Crucillà campione italiano dell’anno scorso. Non è riuscito a strappare il pass, invece, Rayan Primavera dell’Audax Fano che di misura ha dovuto cedere al bolognese Richard Ilie della Boxe Le Torri.

Per quanto riguarda gli incontri internazionali, i belgi su cinque combattimenti hanno ottenuto altrettante vittorie con atleti che hanno evidenziato una netta superiorità ma i marchigiani hanno lasciato il ring a testa alta.

I tre match contro i francesi, invece, sono stati tutti vinti dai pugili di casa. Il più bel match internazionale è stato senza dubbio quello tra Elia Gironelli dell’Academy Loreto che ha battuto ai punti il francese Anis Baiziz. Cristian Gaggiotti dell’Upa ha conquistato la seconda vittoria marchigiana superando il francese Wassim Hamidia, mentre il terzo successo l’ha riportato Mario Di Gioia della Pugilistica Senigallia che ha infilato Moussa con colpi d’incontro portati con grande precisione.