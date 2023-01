L’anconetano Simone Barontini conquista Manchester

Altro sabato vincente per Simone Barontini. Dopo quello di otto giorni fa nel meeting di casa, al PalaIndoor di Ancona, nei 400 metri, il mezzofondista dorico, classe 1999, mette di nuovo tutti dietro, ma stavolta nella sua specialità e a livello internazionale. Il ragazzo delle Fiamme Azzurre, allenato da coach Fabrizio Dubbini, si aggiudica gli 800 metri al meeting di Manchester, tappa Bronze del circuito mondiale. Il campione europeo under 23 si prende il successo all’esordio stagionale nella sua specialità con 1:48.09 correndo in testa nella seconda parte di gara per chiudere davanti al britannico Sam Reardon (1:48.46). L’anconetano, finalista la scorsa estate agli Europei di Monaco, che vanta un primato al coperto di 1:47.51, aveva rotto il ghiaccio una settimana fa nei 400 con un probante 47.00 sulla pista di casa. Ora sotto con gli allenamenti e poi fra due settimane ancora un appuntamento internazionale per Barontini atteso a Metz, in Francia. In attesa sarà un altro intenso fine settimana al PalaIndoor, nell’ultimo meeting verso le rassegne tricolori di febbraio. Tante sfide in programma e oltre 1500 atleti-gara iscritti tra i quali anche alcuni big azzurri pronti per il debutto stagionale. Nei 60 metri è atteso oggi pomeriggio l’esordio della primatista italiana Zaynab Dosso.