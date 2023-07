Landi: "Il ponte Garibaldi diventi monumentale"

Il dottor Paolo Landi, consulente dei Comitati nati dopo l’alluvione del 15 settembre, detta la linea da seguire in attesa di mercoledì, quando il ministro Nello Musumeci sarà in città per un sopralluogo.

Landi, quali sono le priorità del territorio?

"La manutenzione, c’è la necessità di renderla costante nel tempo. Per attuarla c’è una proposta di Guardania Operativa, illustrata con successo ai sindaci del comprensorio Misa Nevola, che la regione dovrebbe finanziare solo per l’avviamento dopo di che a regime si autosostiene in autonomia finanziaria producendo addirittura redditività tramite il recupero energetico prodotto dalle biomasse, oggi destinate ad essere smaltite come rifiuto".

Sulle vasche di laminazione si sta già lavorando…

"Per Bettolelle, si tratta di un progetto obsoleto di oltre 40 ani fa ed è assurdo che entri in funzione quando transiterà una portata superiore a 306 metri cubi al secondo cioè quando, alle condizioni attuali, Senigallia sarà già allagata. È da valutare una modifica sostanziale che la trasformi in un bacino stabile di accumulo e laminazione e nel contempo mantenendo compatibili le arginature finora fatte, quindi evitando sperpero di risorse per i lavori già realizzati". Cosa è necessario fare e come intervenire?

"C’è una quantità di proposte raccolte nel primo semestre del 2019 dal contratto di fiume in schede di dettaglio, a queste, ha fatto solo seguito la cessazione dello stesso senza preavviso; usurpato e sfruttato per sostenere il progetto Smart River; progetto nell’ambito della Macro Regione Adriatico Ionica, finanziato lautamente dall’Ue, ma dove l’assemblea in pratica non ha più avuto voce in capitolo. È necessario riprendere una ad una queste vecchie proposte e chiedere da parte dei vari comitati degli alluvionati un incontro con il vice commissario Babini per esaminarle e promuoverne quante più possibile grazie anche al potere conferito al commissario Figliuolo di bypassare e superare le lungaggini temporali della burocrazia".

E riguardo il ponte Garibaldi?

"Tanto per fare un esempio esiste la possibilità di trasformarlo in un ponte monumentale con tutti i requisiti di sicurezza idraulica e la possibilità di ospitare alcuni locali commerciali e di intrattenimento che consentirebbero la sua realizzazione a costo zero, risparmiando i 4 milioni di euro già stanziati per un manufatto tradizionale, ma è una corsa contro il tempo per anticipare questa proposta prima dell’affidamento progettuale di qualsiasi altra".