L’Anfiteatro apre le porte: visite dal 15 aprile

Inizieranno martedì 15 le visite guidate all’Anfiteatro romano, da pochi mesi entrato a far parte dei Musei italiani come luogo della cultura della Direzione regionale Musei nazionali Marche. Mentre i tecnici sono all’opera per migliorare la fruibilità del sito, è stato predisposto un programma di aperture al pubblico. Le prime saranno di martedì: 15, 22 e 29 aprile; 6, 13, 20 e 27 maggio. Il punto di ritrovo sarà la biglietteria del Museo Archeologico (ore 10), da dove si raggiungerà a piedi l’Anfiteatro romano. Il personale della Direzione regionale Musei nazionali accompagnerà i visitatori alla scoperta della lunga storia dell’area, legata a doppio filo con quella della città: nel cuore della città romana, sui resti dell’abitato ellenistico, la zona ha visto sorgere strutture conventuali e il carcere di Santa Palazia, subendo le distruzioni della seconda guerra mondiale e del sisma del 1972, in una stratificazione di storie e di edifici concatenati. I posti sono limitati, per cui è consigliabile la prenotazione al centralino del museo (071202602). La visita all’Anfiteatro ha una durata di circa 45 minuti; inoltre prima o dopo la visita sarà possibile visitare in autonomia il Museo Archeologico, con la nuova sezione espositiva dedicata all’età romana nelle Marche. Per queste prime aperture l’accesso all’Anfiteatro sarà compreso nel biglietto ordinario del museo: intero 5 euro, ridotto (18 - 25 anni) 2 euro, gratuito per minorenni e per le categorie categorie previste dalla legge. In caso di maltempo la visita è rimandata alla settimana successiva (resta visitabile e aperto al pubblico il Museo Archeologico). Per le scolaresche è possibile verificare le disponibilità e prenotare scrivendo all’indirizzo drm-mar.museoancona@cultura.gov.it.