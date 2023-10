L’Anfiteatro romano di Ancona apre le porte per un’altra domenica

Penultima occasione per visitare uno dei luoghi di Ancona più importanti dal punto di vista storico e ‘identitario’. Stiamo parlando dell’Anfiteatro romano, riaperto al pubblico lo scorso 17 settembre alla presenza delle massime autorità cittadine, nel corso di una serata impreziosita dallo spettacolo ‘Le idi di marzo’, recital di Alessandro Preziosi tratto dal ‘Giulio Cesare’ di William Shakespeare. L’iniziativa odierna si deve al Segretariato regionale Marche del Ministero della Cultura, che permetterà ai cittadini interessati di entrare nell’area archeologica in maniera libera e gratuita, senza neppure il bisogno di effettuare la prenotazione. L’appuntamento è per questa mattina, dalle 10 alle 14. L’apertura dell’anfiteatro, con le stesse modalità, sarà ripetuta domenica prossima. Poi si vedrà. L’idea dell’amministrazione comunale, d’intesa con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, è quello di rendere sempre più fruibile questo prezioso spazio, non solamente attraverso le visite guidate, ma anche facendone una location per spettacoli e concerti di qualità, magari privilegiando proprio il teatro antico. Come accadeva qualche lustro fa, come ben ricordano, ad esempio, coloro che seguivano il Festival Adriatico Mediterraneo (basti pensare all’indimenticabile concerto di Eugenio Bennato e la sua band). Nella speranza che anche la vicina chiesa di San Gregorio Illuminatore riapra in modo definitivo.