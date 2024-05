L’Anfiteatro romano palco di Ankoneide

L’Anfiteatro romano riapre agli spettacoli dal vivo nel segno di ‘Ankoneide’, ovvero ‘Giornate di arte, musica e filosofia’. E’ il nuovo progetto di ‘Popsophia’, che dopo aver indagato il lato oscuro dello "spettacolo del male" guarda ora al lato luminoso dell’esistenza celebrando il solstizio d’estate nell’unica città dove il sole sorge e tramonta nell’Adriatico.

Venerdì 21 e sabato 22 giugno si potranno vivere due serate magiche, con uno dei luoghi simbolo della storia cittadina chiamato a unire idealmente il passato con i linguaggi multimediali della contemporaneità. Si inizierà con uno spettacolo di filosofia e musica ideato dalla direttrice artistica Lucrezia Ercoli, che prevede interventi del filosofo e scrittore Simone Regazzoni, autore del libro ‘Oceano, filosofia del pianeta’, le esecuzioni musicali della Factory, la band di Popsophia, con un ricchissimo repertorio musicale sul tema della luce e del mare (dal Paolo Conte di "Onda su onda" ai Beatles di "Here’s come the sun"), e montaggi video di Riccardo Minnucci, pronti a ricostruire le suggestioni cinematografiche legate all’estate.

Il giorno dopo tornerà lo spettacolo dedicato alla ‘Filosofia di Raffaella Carrà’. "Lo avevamo promesso, per accontentare i tantissimi spettatori che non erano riusciti a partecipare questo inverno – dichiara Ercoli -. Non sarà lo stesso spettacolo, ma una versione diversa, rinnovata". Alla narrazione di Ercoli e alle scatenate esecuzioni dei Factory si affiancherà l’intervento della filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari, di cui è appena uscito il suo nuovo romanzo "La reputazione", che aggiungerà una riflessione inedita sulla figura iconica e ‘rivoluzionaria’ della Carrà.

A proposito di libri, l’assessore alla cultura Anna Maria Bertini ricorda che al Salone di Torino Ercoli presenterà ‘Lo spettacolo del male’, in cui racconta l’esperienza della prima edizione del festival ad Ancona. Bertini ricorda anche la manifestazione d’interesse riguardante l’apertura dei due bar della Mole (nella corte e all’ingresso dell’auditorium). Le due serate sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito www.popsophia.com (dal 18 giugno, ore 14). L’immagine grafica di ‘Ankoneide’ evoca il promontorio affacciato sul mare della città, riprendendo una litografia di De Chirico. "E’ un richiamo alle origini di Ancona – spiega Ercoli -. Le due giornate sono l’occasione per riscoprire una location straordinaria, che viene fatta tornare a nuova vita, e aprono l’estate anconetana nel giorno che celebra il sole, la luce".

Raimondo Montesi