L’Anfiteatro romano si apre al pubblico con "Le idi di marzo": in scena c’è Preziosi

Grazie alla collaborazione tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino e il Comune di Ancona, con la partecipazione dell’AMAT, questa sera l’Anfiteatro romano di Ancona si aprirà al pubblico. La giornata si apre alle ore 18.30 con la visita guidata al sito archeologico e prosegue alle ore 19.30 con l’aperitivo offerto da Azienda Vinicola Moroder. Alle ore 20.30 nell’area dell’anfiteatro romano (precisamente nello spazio adiacente la Chiesa di San Gregorio Illuminatore, con accesso in via G. Birarelli) torneranno a riecheggiare le parole e le note dei grandi classici, con Alessandro Preziosi in "Le idi di marzo".