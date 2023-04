"L’Angelo della storia" con Sotterraneo

E’ il vincitore del Premio Ubu come miglior spettacolo dell’anno, a chiudere la stagione di Marche Teatro. La compagnia Sotterraneo sabato (ore 20.45) porta in scena al Teatro Sperimentale di Ancona ‘L’Angelo della Storia’, che ha debuttato lo scorso anno a ‘Inteatro Festival’, e dopo una fortunata tournée ora torna ad Ancona. Lo spettacolo, coprodotto da Marche Teatro, ha come protagonisti Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati e Giulio Santolini. La drammaturgia è di Daniele Villa, l’ideazione e la regia di Bonaventura, Cirri e dello stesso Villa. ‘L’Angelo della Storia’ assembla aneddoti storici di secoli e geografie differenti, gesti che raccontano le contraddizioni di intere epoche, azioni che suscitano spaesamento o commozione, momenti che in una parola potremmo definire paradossali.

Ispirandosi a quelle che il filosofo Walter Benjamin chiamava costellazioni svelate, Sotterraneo racconta questi episodi mettendoli in risonanza col presente, componendo una personale mappa del paradosso fatta di microstorie, istanti sospesi, momenti fatali di persone illustri o sconosciute: fatti e pensieri lontani fra loro ma uniti da quella tela di narrazioni, credenze, miti e ideologie che secondo lo storico Yuval Noah Harari compongono la materia stessa di cui è fatta la Storia. Oggi che la complessità richiede immaginari inediti e nuovi processi cognitivi, alla compagnia piace pensare che a teatro si possano recuperare narrazioni e circostanze ‘millennarie’, smontarle, ricombinarle, prenderne distanza allontanandosi nel tempo e cercare almeno un po’ di quella vertigine che coglie un astronauta quando osserva la Terra allontanandosi nello spazio. Sotterraneo si forma a Firenze nel 2005 come gruppo di ricerca teatrale composto da un nucleo autoriale fisso cui si affiancano collaboratori che variano a seconda dei progetti.

Ogni lavoro indaga le possibilità linguistiche del teatro, luogo a un tempo fisico e intellettuale, antico e contemporaneo. Con opere trasversali e stratificate nella ricerca su forme e contenuti, Sotterraneo si muove attraverso i formati (spettacolo frontale, site-specific, performance) focalizzando le contraddizioni del presente, secondo un approccio avant-pop che cerca di cantare il nostro tempo rimanendo in equilibrio fra immaginario collettivo e pensiero anticonvenzionale, considerando la scena un luogo di cittadinanza e coscienza critica. Info e biglietti: www.vivaticket.com, 07152525, [email protected]