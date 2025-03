"L’angelo di Churchill". Quella spia nascosta a Sirolo

Sarà pubblicato in Inghilterra, Scozia, Usa e Canada "Churchill’s Angel, The Life of SIS Agent Hazel ‘Jicky’ Smith" di Nicoletta Maggi, versione inglese del libro "L’Angelo di Churchill" che ha permesso di scoprire la storia dell’agente segreta inglese, nata nel 1913 nell’Hertfordshire, attiva in Francia durante la Seconda Guerra Mondiale e morta nel 2011 a Sirolo dove si era ritirata in assoluto anonimato.

Appartenente ad una famiglia benestante, soprannominata Jicky, per il nome del suo profumo preferito di Guerlain, lavorò all’ambasciata britannica a Parigi fin dagli anni prima del conflitto, operando come agente sotto copertura per il SIS, l’odierno MI6. Dopo lo scoppio della guerra Jicky dimostrò uno straordinario coraggio: fu catturata e torturata dai nazisti. Era incinta ma non tradì il suo compagno, che faceva parte della Resistenza francese, né la sua patria.

Tra i suoi compiti l’analisi grafologica per decifrare la personalità dei soggetti sorvegliati dal SIS e l’uso della psicoanalisi. Dopo la guerra si sposò con un membro della famiglia Hermes a Parigi e qualche anno dopo, finito il matrimonio, si trasferì sulla Riviera del Conero dove aprì un negozio di antiquariato a Numana. Nessuno sapeva del suo passato avventuroso, tranne una sua connazionale che viveva nella stessa area e la stessa Maggi, all’epoca una ragazzina a cui Jicky impartiva lezioni di inglese e cui lasciò le sue agende.

Da quelle carte e da ulteriori ricerche Maggi, giornalista, traduttrice e ricercatrice, ha ricostruito la storia di Jicky. Nel 2022, è stata inaugurata una targa sulla casa nel centro storico di Sirolo dove visse, l’unica in Italia dedicata ad un agente segreto del Regno Unito.