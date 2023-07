L’Angolino sul Mare di Senigallia premiato dal sindaco

Vinicio Mentuccia festeggia 33 anni di attività con una gradita visita: il titolare dell’Hostaria L’Angolino sul Mare è stato premiato dall’Amministrazione comunale con un attestato consegnato a sorpresa dal sindaco Massimo Olivetti. "É stata oggi una bella sorpresa, abbiamo dato tanto e ancora lo facciamo con tanta professionalità e impegno – spiega Mentuccia –. Tutta la mia famiglia è coinvolta nel nostro lavoro che per noi è diventato uno stile di vita. Devo ringraziare mia moglie Maria e mi figlia Ilaria, senza di loro non sarei riuscito in questa impresa e adesso qui nel ristorante c’è magia, tanta armonia e amore, i nostri clienti lo percepiscono e noi ne siamo felici, un momento per noi molto importante. Grazie anche al nostro staff di prim’ordine, diretto da Roberto Perini, fatto da veri professionisti".

Il locale è piuttosto noto ai senigalliesi anche come ‘VinicioMaria’, i nomi della coppia, al quale andrebbe ora unito quello della figlia, anche lei impegnata insieme ai genitori nel locale. Una cucina di mare sapientemente ricercata, ma senza tralasciare i sapori tradizionali. Da sempre un locale, tappa fissa per tanti vip di passaggio in città. Un Hostaria che può vantare una visuale unica come l’affaccio sulla Rotonda a Mare oltre alla possibilità di pasteggiare in veranda, con tanto di vista sull’Adriatico.