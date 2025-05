L’Angolo Wine bistrot si trasferisce al mare: "Gestiremo Le Palme"

Aria di novità in vista dell’estate. L’Angolo Wine Bistrot del giovane imprenditore Mattia Paolinelli si trasferirà al mare. "Per la stagione estiva, infatti, abbiamo preso in gestione lo stabilimento Le Palme", racconta al Carlino. Ovvero i celebri bagni 19 della famiglia Evangelisti. E Paolinelli, con estrema gratitudine, fa sapere che "all’inizio di questa nuova esperienza", sarà fondamentale "la collaborazione con la storica gestione che ci affiancherà". Poi insiste sulla decisione di scommettere ancora su Falconara, dopo l’estensione della sua attività di via Trento, nata come stimata e riconosciuta enoteca e che oggi è anche un bistrò di qualità: "Credo molto nella nostra città e mi piace pensare di continuare ad investire qua – aggiunge –, specie in uno stabilimento che è un fiore all’occhiello. Questo chalet è stato gestito sempre alla perfezione e, negli anni, ha lavorato benissimo". Dettaglia: "Saremo aperti dal 15 maggio tutti i giorni a pranzo e cena con lo staff dell’Angolo Wine Bistrot, che invece chiuderà per la stagione estiva per poi riaprire alla fine di settembre – conclude –. Al mare opteremo per la classifica proposta di pesce, oltre alla pizzeria, nel proseguo dell’eccellente lavoro fatto dallo stabilimento Le Palme in questi anni". Emozionato, Mattia: "Avventura bellissima. Siamo pronti, carichi e pieni di entusiasmo".

gi. gia.