L’animale alle strette Si va verso la cattura "Riapriremo la Cittadella"

di Marina Verdenelli

Adesso la Regione è pronta a fare la propria parte per la cattura del cinghiale dentro alla Cittadella che sta tenendo chiuso il parco da quasi un mese. Era infatti il 12 maggio scorso quando è stato chiuso. Prima delle elezioni amministrative, che hanno portato al cambio del sindaco, l’assessorato regionale alla Caccia aveva risposto al Carlino che come ente non potevano fare nulla. "La nuova legge nazionale – era stato detto – che attribuisce a noi (Regione) determinate funzioni deve essere ancora recepita dalla legge regionale del settore. Una questione burocratica che ci pone in questa situazione". La Regione però suggeriva una soluzione veloce. "E’ sufficiente che il Comune emani una ordinanza – dicevano sempre dall’assessorato – dove si decide di provvedere nella maniera che ritiene più opportuna. L’amministrazione comunale lo può fare per motivi di emergenza, senza sentire nessuno. Noi purtroppo siamo in questa posizione e lo saremo almeno per qualche mese, fino a quando non sarà modificata la legge regionale che ha anche bisogno del parere dell’Ispra (l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)". L’attesa di mesi sembra essersi accorciata di molto. A dirlo è il consigliere regionale di Fratelli di Italia Marco Ausili che ha sottoposto la questione del parco della Cittadella, chiuso per un cinghiale che scorrazzerebbe al suo interno, proprio all’assessore alla caccia Andrea Maria Antonini e al neo sindaco di Ancona Daniele Silvetti "Si lavora insieme per una pronta risoluzione del caso – dice Ausili – Ora si cambia registro. La Regione è pronta a fare la propria parte. A breve il parco potrà essere restituito ai cittadini". Il consigliere promette una soluzione anche al problema generale dei cinghiali che ormai hanno invaso la città visto che gli avvistamenti ormai sono ovunque. Per il Comune si va verso la cattura dell’animale. "Dopo il recente nullaosta della Regione – scrive in una nota – per un intervento da parte dell’amministrazione comunale per la presenza di un cinghiale all’interno della Cittadella, si sta lavorando ad una serie di adempimenti che porteranno al trappolamento dell’animale". E’ stata avviata una consultazione con Regione e Parco del Conero. Verrà attivato un protocollo del Parco del Conero che prevede l’autorizzazione di volontari preparati a questa cattura, una attività questa già normata dal regolamento per la gestione della popolazione di cinghiali all’interno del territorio dell’ente parco anno 2023. Insomma manca solo da fissare una data per prendere l’animale, ammesso che sia ancora dentro il parco. La certezza che ci fosse risale a più di venti giorni fa, quando le foto trappole posizionate in due punti della Cittadella, dalla polizia provinciale, lo avevano immortalato ancora dentro.