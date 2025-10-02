L’Ankon Dorica dà spettacolo. Sei squadre a punteggio pieno

Seconda giornata nel campionato di Seconda Categoria e l’equilibrio regna sovrano. Dopo 180 minuti di gioco infatti, nei tre gironi che vedono protagoniste le squadre della provincia di Ancona rimangono soltanto in 6 (su 48) le formazioni ad aver fatto en-plein e ad essere ancora a punteggio pieno. Hanno vinto entrambe le volte infatti soltanto Real Mombaroccio e Tavernelle nel girone B, Monte Roberto, Monsano e Olimpia Ostra Vetere nel C e l’Ankon Dorica nel girone D. La squadra anconetana è quella che fino a questo momento ha dato più spettacolo, e non solo per aver vinto in entrambe le giornate: l’Ankon sabato scorso ha prevalso 4-2 a Castelfidardo, dopo che all’esordio aveva conquistato i tre punti in casa vincendo per 6-1.

Di certo, a vedere l’Ankon non ci sia annoia, come testimonia pure la classifica dei marcatori che vede i dorici con due giocatori ai primi posti: Dubbini è primo con quattro reti, Consolazio secondo con tre. Il tutto, in appena due giornate, nelle quali, tra l’altro, sugli altri campi non si è sempre segnato a raffica come spesso avvenuto nel passato.

Restano a 0 punti dopo due giornate Santa Veneranda, Fortuna Fano e VF Adriatico nel girone B, Labor Santa Maria Nuova nel C, Camerano nel D.

Tra le squadre a punteggio pieno, c’è anche l’Olimpia Ostra Vetere nel girone C: pesante il successo interno per 1-0 contro l’Aurora Jesi nel big match della giornata, contro un altro undici vittorioso all’esordio: decide un gol di Magagnini, chissà che non sia la volta buona per la gloriosa compagine rossoblù (anno di fondazione 1949) che dopo un importante passato ai vertici del calcio regionale con stagioni anche in Eccellenza e Promozione (l’ultima nel 2011-12), giocatori come il roccioso centrocampista Mauro "Conan" Buratti (lanciato dall’Olimpia a fine anni Ottanta, poi professionista in C con Fermana, Rimini e Lanciano, oltre che alla Vigor Senigallia), cerca di risalire almeno in Prima Categoria dove manca ormai dal 2016: negli ultimi campionati l’Olimpia Ostra Vetere è stata sempre grande protagonista in Seconda (quarta nel 2021-22, terza nel 2022-23, quarta nel 2023-24) fermandosi però sempre nei play-off per la promozione.

Sabato prossimo si torna in campo con la terza giornata di andata: ricordiamo che al termine delle 30 giornate di stagione regolare soltanto le prime degli otto gironi saranno promosse in Prima direttamente e soltanto l’ultima scendere subito in Terza.

Andrea Pongetti