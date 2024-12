L’Ankon Dorica "scappa". Suo il derby con il Loreto

Undicesima giornata in Seconda Categoria con due importanti novità dei due gironi con formazioni anconetane, i canonici C e D. Nel gruppo C da tre diventano infatti due le squadre al comando: sono Terre del Lacrima e Cupramontana, mentre si stacca l’Avis Arcevia, battuto in casa proprio nello scontro diretto al vertice dal Terre del Lacrima. Roboante anche il successo nel derby esterno contro il Corinaldo da parte dell’Olimpia Ostra Vetere, che si impone per 4-0. L’altra novità arriva dal girone D: anche qui c’era uno scontro diretto al vertice ma in questo caso ha vinto la squadra di casa, l’Ankon Dorica, che battendo 4-2 il Loreto ha portato a ben sei i punti di vantaggio sulla principale rivale diretta: è la prima vera fuga dell’anno ma con ancora ben 19 partite da giocare è ancora presto per cantare vittoria. 11° Giornata. Girone C Risultati. Avis Arcevia-Terre del Lacrima 0-2; Corinaldo-Olimpia Ostra Vetere 0-4; Le Torri Castelplanio-Aurora Jesi 4-1; Monsano-Borgo Molino 3-3; Monte Porzio-Cupramontana 1-2; Serrana 1933-Rosora Angeli 2-2; Trecastelli-Senigallia Calcio 0-0; Monte Roberto-Chiaravalle 1-0 Classifica. Le Torri Castelplanio, Cupramontana 23; Avis Arcevia, Monte Roberto, Olimpia Ostra Vetere 20; Trecastelli 19; Corinaldo, Chiaravalle 16; Serrana 1933 14; Terre del Lacrima 13; Monte Porzio, Monsano, Rosora Angeli 11; Senigallia Calcio 10; Borgo Molino, Aurora Jesi 6. Prossimo turno. Aurora Jesi-Corinaldo; Borgo Molino-Monte Porzio; Chiaravalle-Le Torri Castelplanio; Cupramontana-Monte Roberto; Rosora Angeli-Monsano; Senigallia Calcio-Avis Arcevia; Olimpia Ostra Vetere-Trecastelli; Terre del Lacrima-Serrana 1933. Girone D. Risultati. Agugliano Polverigi-Europa Calcio 0-0; Ankon Dorica-Loreto 4-2; Giovane Offagna-Osimo Stazione Five 1-3; GLS Dorica-Piano San Lazzaro 2-2; Leonessa Montoro-Camerano 1-3; Nuova Sirolese-Falconarese 2-1; Palombina Vecchia-Candia Baraccola 3-3; SA Castelfidardo-Villa Musone 2-0. Classifica. Ankon Dorica 29; Loreto 23; SA Castelfidardo 20; Osimo Stazione Five 19; Piano San Lazzaro 18; GLS Dorica 17; Nuova Sirolese, Agugliano Polverigi, Palombina Vecchia 16; Villa Musone 14; Candia Baraccola 13; Leonessa Montoro 11; Camerano 10; Falconarese 8; Giovane Offagna 7; Europa Calcio 6. Prossimo turno. Camerano-Giovane Offagna; Candia Baraccola-Ankon Dorica; Europa Calcio-SA Castelfidardo; Falconarese-Leonessa Montoro; Loreto-GLS Dorica; Osimo Stazione Five-Agugliano Polverigi; Piano San Lazzaro-Nuova Sirolese; Villa Musone-Palombina Vecchia.

Andrea Pongetti