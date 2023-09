L'Anmil festeggia 80 anni a Castelfidardo: una rappresentanza dal Papa

In occasione dell’anniversario per gli 80 anni dell’Anmil, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro, una rappresentanza ha partecipato all’udienza con il Santo Padre a Roma. Tra loro Andrea Lanari, invalido del lavoro e vicepresidente regionale Anmil. Emozionante l’incontro con Papa Francesco e il suo sostegno ai lavoratori, dopo l’appello ai datori di lavoro a mettere in primo piano la sicurezza delle persone.

"Anmil è un’organizzazione che svolge un lavoro prezioso nel sostenere e assistere coloro che hanno subito mutilazioni o invalidità sul lavoro. Attraverso il loro impegno, offrono supporto, tutela e sostegno alle vittime e alle loro famiglie – hanno detto dall’associazione –. È stata un’occasione speciale per riconoscere l’importanza di Anmil e celebrare il loro impegno nel promuovere la sicurezza sul lavoro e nel garantire i diritti delle persone colpite da incidenti sul lavoro. Rinnoviamo il nostro impegno per costruire un mondo in cui ogni lavoratore possa sentirsi protetto, rispettato e tutelato dai rischi legati all’attività lavorativa".