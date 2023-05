L’anniversario Apre la porta ad acqua della Mole Vanvitelliana "Finalmente liberata"

di Raimondo Montesi

E’ un giorno importante per la Mole Vanvitelliana di Ancona. Se non altro a livello simbolico. Questo pomeriggio (ore 18), infatti, verrà aperta per la prima volta la cosiddetta Porta ad acqua dell’ ‘isola’ ideata da Luigi Vanvitelli (in occasione dell’anniversario dei 250 anni dalla morte del grande architetto), l’ingresso dell’edificio che dà sullo specchio d’acqua compreso tra Mole e Mandracchio. Per molti anni la sua banchina ha ospitato le imbarcazioni dei pescatori, non proprio il massimo per un bene monumentale importante come la Mole, uno dei veri e propri simboli della città. Ora la banchina è stata ‘restituita’ alla struttura di cui fa parte, e soprattutto ai cittadini anconetani (e non solamente a loro), che d’ora in poi avranno l’opportunità di vederla spalancata durante gli orari di apertura dell’ex Lazzaretto, potendo godere di uno scorcio indimenticabile. L’assessore alla cultura e al turismo Paolo Marasca, che a questa iniziativa tiene molto, la descrive così a chi non l’avesse presente: "E’ quel portone in legno che affaccia direttamente in mare con una piccola banchina luccicante. Per decenni la banchina è stata occupata da pescatori di vongole che la usavano in ogni modo".

Cosa rappresenta questo momento a suo parere?

"C’è un significato storico nell’apertura della Porta ad Acqua, perché è appunto la sola rimasta ad affacciarsi direttamente in mare, come una volta facevano tutti gli ingressi della Mole Vanvitelliana, che un tempo non aveva ponti".

E oltre al significato storico?

"C’è anche un significato estetico, perché in questo modo aumenta la bellezza della Mole stessa. L’apertura ci regala una prospettiva unica. Ma c’è un terzo significato, importantissimo". Quale?

"La città vuole bene a questo monumento, e siccome gli vuole bene, accade che i suoi spazi vengano liberati, sistemati, rivalutati. Non è un punto banale, perché per decine e decine di anni Ancona non ha fatto particolarmente caso alla porta chiusa e ai materiali depositati a casaccio su quella banchina".

Cosa è cambiato?

"Ora lo nota. Ora non lo ammette più. L’asticella si è alzata, e chi fa il mio lavoro deve mantenerla alta, e alzarla ancora".

E’ un’iniziativa che coinvolge vari soggetti, vero?

"L’intervento decisivo è stato della Capitaneria di porto. Va dato atto della passione che hanno messo non solo per liberare la porta, ma per cercare, con l’aiuto di autorità di sistema e del Comune, una soluzione per le persone che lo occupavano. Ci sono volute le persone giuste per fare questa cosa, in ogni istituzione: capitaneria di porto, autorità portuale e comune. Che non è una piccola cosa, anche se potrebbe sembrare".

In che senso?

"E’ una dichiarazione di cura nei confronti della Mole Vanvitelliana da parte di tutta la città. E’ come dire alla Mole: lo so che vuoi aprire quella porta, ecco, ora lo puoi fare".