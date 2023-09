L’anniversario e la festa. I cento anni degli scout: "Un esempio per la città"

Grande successo, due giorni fa, per la festa dei cento anni dello scoutismo dorico. Emozionante l’alzabandiera, alto 12 metri a Villarey nel cortile della facoltà di Economia e commercio, in una giornata – quella di domenica – uggiosa ma comunque storica. Soddisfatto Leonardo Larici, uno dei capi gruppo di Ancona 1°, il riparto (reparto, ndr) che dette vita allo scoutismo anconetano: "Eravamo in circa 600, c’era gente che è arrivata ad Ancona dalla Sicilia, dal Pakistan, dal Brasile e dal Veneto". Insieme a Larici, anche il sindaco, Daniele Silvetti, e il giorno prima l’arcivescovo di Ancona-Osimo, monsignor Angelo Spina, con il vicesindaco, Giovanni Zinni. Per l’occasione, in città, c’erano anche il presidente Agesci, Francesco Scoppola, e quello Aic, Ernesto Berra. Insieme a loro, si sono festeggiati non solo i 107 anni del gruppo Ancona 1°, ma anche i 100 anni dell’Agesci.

"Tutto molto emozionante e divertente – fa sapere Zinni – Gli scout dell’Ancona 1 sono un esempio di comunità che vive i valori cattolici e del senso civico con dedizione e simpatia". L’evento – per la capogruppo Patrizia Burattini, assieme a Larici – è stato "emozionante e ha permesso a generazioni diverse e molto lontane tra loro di ritrovarsi e conoscersi. La mostra fotografica e documentale ha contribuito a rinsaldare legami antichi. Queste due giornate – fanno sapere – sono state esemplificative del metodo scout, in quanto si è passati dall’azione concreta della piantumazione del bosco dei cento alberi Ancona 1° e dell’impegno a prendersene cura, al convegno, tenutosi domenica presso l’aula magna della facoltà di economia Giorgio Fuà, in cui si è riletto in chiave educativa la singolarità dello scautismo nel favorire la maturazione integrale della persona". Durante la due giorni di eventi, si è ripercorsa la storia degli scout anconetani, che inizia nel lontano 1923, grazie a Paolo Santoni e Livio Fraboni. ni.mor.