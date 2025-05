L’anno accademico tra testimonial e musica

Il ruolo dell’Università per una Società "inclusiva" e "accessibile" è il tema scelto dal prof Gian Luca Gregori Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche per l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2024-2025. La cerimonia si terrà giovedì alle 10.30 presso il Teatro delle Muse di Ancona. Tra gli ospiti Oney Tapia, campione paralimpico italiano di origine cubana, che ha dimostrato una straordinaria capacità di trasformare le difficoltà in opportunità e Frida Bollani Magoni, pianista e cantante, figlia d’arte, con numerose esibizioni nei palcoscenici più importanti. Dopo la relazione del rettore interverranno Sabrina Brizzola, presidente del Consiglio Studentesco e Alessandro Iacopini, direttore generale dell’ateneo. Ci sarà anche un momento di confronto sul tema della cerimonia attraverso un dialogo tra il Rettore e Nouha Zakariya, laureata Univpm, Marianna Capecci, referente Univpm Inclusione e Benessere Psicologico, il campione paralimpico Oney Tapia, Massimo Conti, referente Univpm Comitato per lo Sport Universitario, Camilla Mazzoli, referente Univpm Pari Opportunità e Don Aldo Buonaiuto Comunità Papa Giovanni XXIII. I brani musicali saranno eseguiti da Frida Bollani Magoni, dalla Form Orchestra Filarmonica Marchigiana e dal Coro Studentesco Univpm.