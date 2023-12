L’anno cambia tra musei e mostre

Mostre, musei e visite guidate. I giorni della ‘staffetta’ tra 2023 e 2024 possono essere trascorsi all’insegna della cultura e della (ri)scoperta del nostro patrimonio storico, artistico e architettonico. E’ quello che consentono, ad esempio, le visite guidate ‘natalizie’ dedicate ai rioni storici di Ancona. Oggi (ore 15.30) si potrà visitare il rione di San Pietro, con partenza da piazza del Papa, davanti alla chiesa di San Domenico. Sabato 6 toccherà a Capodimonte (partenza dalla piazzetta delle scuole Faiani in via Oberdan). Prenotazioni al 339.2922855, indicando nome, numero di telefono, indirizzo email e numero di partecipanti (massimo quattro per prenotazione).

In occasione della mostra ‘Dal futurismo all’informale - Capolavori nascosti nelle collezioni del Mart’, curata da Alessandra Tiddia e ideata da Vittorio Sgarbi, alla Mole Vanvitelliana di Ancona sarà possibile prendere parte a due speciali visite guidate (‘Due collezioni del Novecento a confronto’), occasioni per scoprire anche le opere della Galleria d’arte moderna della Pinacoteca Civica in un nuovo allestimento temporaneo. Appuntamento domenica 7 e 21 gennaio (ore 17) nella Sala Vanvitelli. Le due mostre resteranno chiude domani, ma saranno visitabili sia l’1 che il 6 gennaio (ore 16 – 19, biglietto unico). Orari di apertura: martedì e venerdì 10-13 e 16-19 (ultimo ingresso alle 12 e alle 18); sabato, domenica e festivi 10-19 (ultimo ingresso alle 18). Info 071.205677 (negli orari di apertura) e museicivici.ancona@gmail.com.

A Capodanno sarà possibile visitare alcuni dei più importanti musei statali della provincia, come la Rocca Roveresca di Senigallia (dalle 10 alle 18, con chiusura della biglietteria sempre alle 17.30).

Per chi ama l’archeologia le mete del primo dell’anno potranno essere il Museo Archeologico Nazionale di Ancona, dove si è appena inaugurata la sezione romana della collezione con oggetti tornati visibili dopo mezzo secolo, il Museo Archeologico di Arcevia (aperto dalle ore 14 alle 18) e l’Antiquarium di Numana, aperto dalle 10 alle 18. C’è poi il Museo Omero di Ancona, che lunedì sarà aperto dalle ore 16 alle 19. C’è inoltre anche la mostra ‘Presepi nel mondo’ nella Chiesa di Santa Maria della Piazza, aperta dal martedì alla domenica con i seguenti orari: 10-12 e 16-18.

A Falconara la mostra ‘Dalla collezione d’arte contemporanea di Armando Ginesi’, in corso al CART, sarà aperta oggi (dalle 17 alle 19) e dal 2 al 5 gennaio (martedì e giovedì ore 9.30-13 e 15-18; mercoledì e venerdì ore 9.30-13). Per chi volesse scoprire il mondo di Virna Lisi a Palazzo Bisaccioni di Jesi c’è la mostra ‘Virna Lisi diva e antidiva’, sempre aperta tranne il 1 gennaio (orario 9.30-13 e 15.30-19.30).

Il percorso espositivo, scandito da pannelli che illustrano i momenti salienti della vita e della carriera dell’attrice, è composto da ritratti fotografici e pittorici, fotografie di scena e di set, manifesti e fotogrammi di film, nonché oggetti appartenuti a lei e foto di famiglia.