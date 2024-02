L’annuncio a sorpresa. Arrivano i campionati nazionali universitari: "Ecco migliaia di atleti"

I campionati nazionali universitari sono stati assegnati ad Ancona per la primavera del 2025: lo hanno annunciato ieri l’amministrazione comunale insieme al Cus Ancona e alla Federcusi, federazione italiana dello sport universitario, collegata in remoto da Roma con il presidente Pompeo Leone. Un’occasione di promozione e di visibilità per il capoluogo che tornerà protagonista con lo sport stavolta in ambito universitario con una manifestazione capace di attirare negli impianti sportivi dorici ma anche in giro per le strade della città migliaia di studenti atleti. A partecipare saranno atleti agonisti e amatori iscritti nelle diverse università e con meno di 27 anni.

Ieri mattina la presentazione dell’evento in Comune, con il sindaco Daniele Silvetti e gli assessori Giovanni Zinni, Daniele Berardinelli e Marco Battino, il presidente del Cus Ancona Davide Francescangeli, il magnifico rettore della Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, Massimo Conti, professore con delega allo sport universitario della stessa Politecnica, e il presidente del Coni Marche, Fabio Luna. "Annunciamo l’assegnazione dei campionati universitari ad Ancona per il 2025 – ha detto Marco Battino –, stavamo lavorando da mesi di concerto con l’università e con il Cus per avanzare la nostra candidatura. Perché crediamo che sia un’importante occasione per Ancona città universitaria. La manifestazione durerà una decina di giorni, dal venerdì alla domenica della settimana successiva, e vi parteciperanno migliaia di atleti". L’università Politecnica delle Marche ha sottolineato tramite il magnifico rettore Gregori la valenza sociale dello sport in ambito universitario: "L’università non si deve occupare solo di competenze ma deve intervenire anche sul sociale. E lo sport è un elemento fondamentale da questo punto di vista. Come università consentiamo ai nostri studenti atleti di avere dei vantaggi quando devono sostenere degli esami, parlo di agevolazioni temporali, non di risultati: abbiamo 61 studenti atleti di altissimo livello, Barontini su tutti. Questi campionati, che non era affatto scontato avere ad Ancona, saranno un riconoscimento per tutto il territorio".

Ha chiuso la serie di interventi Daniele Silvetti: "Sono molto orgoglioso di quest’evento, un tassello importante che si innesta sul percorso di eventi che stiamo organizzando, Ancona sta tornando ad essere al centro di eventi di caratura nazionale. Ancona città università è un obiettivo, sappiamo il ritardo che abbiamo ereditato su questo punto e sappiamo lo sforzo cui siamo chiamati. Sono tante le componenti che mettiamo su questo piatto, sarà un impegno di squadra, e il lavoro di Marco Battino è la miglior risposta al fastidio che diamo quando le cose riescono bene".

Giuseppe Poli