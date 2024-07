L’annuncio del sindaco: "Nasce la nuova Ancona. Pronti per la serie D con una cordata mista"

"La speranza non non l‘ho mai persa". Sorride il sindaco Daniele Silvetti. Può farlo, finalmente, dopo le settimane più complesse per lo sport anconetano. Ci ha messo la faccia, lui, dinanzi a città e tifosi. Ce l’ha messa quel 4 giugno, quando è iniziato il calvario dell’Us Ancona. Lo ha fatto il 7, alla mobilitazione di piazza. Per un mese ha continuato a lavorare per l’obiettivo. E anche negli ultimi otto giorni, dopo quel malore di martedì scorso. La missione che sembrava impossibile, ieri, è diventata in realtà possibile. Quelle disponibilità parziali, annunciate lunedì, sono state aggregate. All’orizzonte, sotto il Guasco, fa capolino una nuova società di calcio da iscrivere in serie D per rappresentare un’intera città. È stato lo stesso Silvetti, tornato in pubblico, a spiegarlo a margine dell’incontro con i capi di Curva Nord e i rappresentanti dei tifosi: "C’è in atto una forte collaborazione tra imprenditori, sostanzialmente marchigiani, alcuni dei quali anconetani, per iscriverci alla serie D e tenere fede a quell’impegno di dare continuità al calcio dorico".

L’asso nella manica: la sintesi trovata, a neppure 24 ore dalla scadenza del bando per le manifestazioni d’interesse. Ma la partita contro il tempo non è finita: "Ci sono degli adempimenti da fare da qui a 48 ore, decisivi per costituire una nuova società e rispettare quelle prescrizioni del 24 giugno date dal presidente della Federcalcio (Gabriele Gravina) al sindaco per iscrivere la città di Ancona, ancor prima della squadra, nei campionati dilettantistici". E ovvero: per la D, entro le 18 di domani, dovranno essere versati 400mila euro. Condizione indispensabile per chiedere l’ammissione al torneo in soprannumero. Sui nomi di chi ha sposato il progetto bisognerà attendere invece le 19 odierne, quando il progetto sarà presentato davanti alla Curva del Del Conero ("Non esiste posto migliore", ha aggiunto Silvetti). Ma ce ne sono alcuni ormai noti. A partire da Stefano Marconi, quel presidente che fece ripartire il calcio nel 2017 e guidò l’Ancona dalla Prima categoria all’Eccellenza, prima dell’arrivo del Matelica nell’estate 2021 e il successivo cambio di denominazione. Per molti, proprio mister Rays sarà alla guida del nuovo club. Ma Silvetti non si è sbottonato: "Fra gli imprenditori coinvolti e interpellati c’è anche lui".

Piuttosto, nel dettaglio della cordata, "è sia locale che marchigiana, comunque del nostro territorio. Ma non è escluso che ci siano sponsorizzazioni da fuori regione". Che significa? Un imprenditore dal Maceratese, due dalla città, un altro dal Fanese. Uno, che sosterrebbe il settore giovanile, dalla vicina Falconara. Ma è soprattutto oltre i confini marchigiani, che si guarda. Non a caso l’operazione avrebbe avuto l’avallo di due imprenditori romani, che il calcio (professionistico) lo conoscono bene (eccome) perché appaiono vicini alle proprietà di Lazio e Frosinone, Claudio Lotito e Maurizio Stirpe. Tra tutti, alcuni si erano fatti avanti tramite il bando: "Un atto dovuto di trasparenza – ha ribadito il sindaco – per porre in essere una procedura pubblica e per creare un collegamento con chi aveva manifestato a parole l’intenzione di impegnarsi per l’Ancona. Poi si è passati all’interlocuzione diretta". Telefoni roventi, riunioni fiume e ora la quadra: "L’obiettivo non è fare la D, ma creare un nuovo progetto per l’Ancona calcistica", il punto del sindaco.

Il nascituro soggetto sportivo, tra l’altro, sarà legittimato dal Comitato dei marchi (che ha rinnovato le cariche del direttivo recentemente, al timone c’è l’ex allenatore biancorosso Marco Lelli). "Anche se – ha ricordato Silvetti – il marchio, oggi, è ancora appannaggio di un’altra società". Senza nominarla, l’Us Ancona di Francesco Agnello (che verrà però privata dei "simboli") che ha chiesto una proroga di sei mesi per il centro sportivo, ma non ha presentato alcun progetto al sindaco Silvetti: "Sono stati sforati tutti i termini possibili, valuteremo dopo il 4 cosa fare. Una revoca dell’aggiudicazione? C’è un inadempimento contrattuale, ma con quella missiva del 28 giugno ci hanno chiesto di voler tenere fede a questo impegno. Io credo che per il bene della città, lo debba fare prima il sindaco di Ancona". Porte chiuse, quindi? "Lo valuteremo per capire quali sono le garanzie di fronte agli inadempimenti che stanno creando un danno". Mancate risorse in ingresso a bilancio per 1 milione e 200mila euro a bilancio. Ma intanto sta nascendo la nuova Ancona. E allora si guarda al sole che sta sorgendo sotto il Duomo.