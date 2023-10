L’annuncio dell’assessore: "Un festival del cinema in stile Venezia e Berlino. I grandi eventi sono altro"

"Cultura e grandi eventi sono due cose differenti. In passato, fino all’ultima giunta precedente, erano accorpati, noi abbiamo deciso di scindere i due aspetti". Così l’assessore alla cultura, Anna Maria Bertini, in risposta all’intervento dell’ex assessore alla cultura Andrea Nobili pubblicato ieri sul Carlino: "Nobili ha espresso il suo punto di vista, più o meno condivisibile, facendo una fotografia della situazione, ma commettendo quell’errore di fondo. Lo ripeto, cultura e grandi eventi sono due cose diverse, la Notte Bianca e la Festa del Mare non hanno nulla a che vedere con il cartellone culturale. Ritengo riduttivo e fuori luogo quella considerazione. Le cose che ho portato personalmente nel primo semestre della nostra sindacatura e ciò che riuscirò a fare nel 2024 non rientrano in quell’ambito. Domenica intanto omaggeremo la figura di Franco Corelli con due momenti a vent’anni dalla sua scomparsa. La Mole? Avrà la sua definizione e sarà soprattutto uno spazio museale a sostegno della Pinacoteca civica che da sola non basta sul fronte degli spazi. Daremo spazio all’arte contemporanea, assente del tutto in città e di certo non lo potremo fare al Museo della Città che ha grossi problemi strutturali, tra perdite d’acqua, inagibilità e costi elevati".

A tal proposito l’assessore, dialogando col Carlino, ripercorre quanto è stato fatto e la parte finale del cartellone 2023 dove svettano ovviamente i due appuntamenti di dicembre con PopSophia, molto attesi e propedeutici a quello che sarà il cartellone del 2024: "Ho voluto organizzare la presentazione degli eventi di PopSophia a Roma (domani, ndr) per il taglio nazionale dell’evento e dei finanziamenti ricevuti" ha aggiunto la Bertini che poi annuncia una vera e proprio novità per il 2024: "Lanceremo un Festival del Cinema, sarà una sorta di ‘Anno zero’ in vista dell’applicazione costante dell’evento dal 2025 in avanti. Non stiamo parlando del Festival del Conero di cinema, quella è un’altra cosa, una rassegna revival di vecchie pellicole. Qui stiamo parlando di un festival a tutto tondo che riguarda la produzione cinematografica, nazionale e internazionale. Sullo stile del Festival del Cinema di Pesaro? Io voglio volare molto più in alto, arrivando a Venezia, Berlino e affini. Le cose o si fanno al meglio o conviene pensare ad altro. In collegamento a questo, sempre dall’anno prossimo favoriremo appunto produzioni cinematografiche realizzate ad Ancona".

Trascorso il periodo estivo, quando il nuovo assessore si è trovato a dover decidere, in accordo con la giunta, sull’applicazione di tagli lineari al budget della cultura per il 2023, al netto dei fondi ricevuti in assestamento di bilancio, si guarda al futuro: "Cambieremo anche le regole di ingaggio sul fronte del cartellone generale da marzo a dicembre – puntualizza l’assessore Bertini – Stiamo creando un format attraverso cui tutte le associazioni che si occupano di arte e cultura potranno presentare i loro progetti. Una apposita Commissione esterna di esperti valuterà le proposte e in base ai fondi disponibili daremo il nostro assenso. Questo al netto di alcuni eventi che di diritto saranno nel cartellone, dal festival del cinema di cui parlavo poc’anzi ad Ancona Jazz e altri".