L’annuncio di Intrieri: "Decreto ingiuntivo, ora Atim deve pagare"

"Ritardi? Purtroppo possono capitare, ma ci tengo a precisare che non sempre dipendendo dalla nostra volontà. Solo qui si fanno certe polemiche. Per me la notizia del giorno, piuttosto, è un’altra", l’annuncio di Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, nella prima serata. "Dal tribunale di Roma, proprio oggi (ieri, ndr), abbiamo ottenuto il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, nei confronti di Atim. Ora andremo a prenderci quei soldi che ci spettano". Il colpo di teatro al fotofinish. Quando il vertice della compagnia aerea che opera i voli da Ancona per Roma, Milano e Napoli, più volte contattato dal Carino in merito ad un mercoledì segnato da disagi per ritardi e cancellazioni dei voli, ha reso pubblica una notizia che, se confermata, è destinata a cambiare gli equilibri, economici e giuridici, dell’infinita querelle che vede contrapposta Aeroitalia all’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche. "Un decreto da 305mila euro, per l’esattezza – ha aggiunto Intrieri –. Trattasi della prima tranche del corrispettivo che Atim avrebbe dovuto corrispondere ad Aeroitalia per la promozione dei voli". Quell’ormai celebre prima tranche che, nelle scorse turbolente settimane, aveva portato all’avviso della cancellazione dei voli internazionali operati dal vettore su Ancona ma, soprattutto, all’interruzione della continuità territoriale ad ottobre 2024, ovvero un anno dopo l’avvio dell’operazione, fuoriuscendo dal bando dell’Enac (Ente nazionale dell’aviazione civile). La stessa Aeroitalia, proprio al Carlino, aveva fatto sapere di voler chiedere 25 milioni di euro di danni all’Atim, mentre in una conferenza da remoto, Intrieri aveva mostrato ai media il contratto di sponsorizzazione stipulato con l’Agenzia della Regione Marche che prevedeva contributi per 750mila euro nell’arco di un anno per attività di marketing, al fine di sostenere la continuità territoriale nella sua interezza. D’altro canto, in una contro conferenza di qualche giorno dopo, il direttore di Atim Marco Bruschini si era difeso spiegando "che non era stato speso neanche un euro di denaro pubblico" e accusando Aeroitalia di "una lunga serie di inadempienze. A partire dalla prima ‘rata’ del contributo, una fattura per 250mila euro più Iva, mentre avrebbe dovuto essere con compresa Iva". Soldo più, soldo meno, il risultato potrebbero essere proprio quei 305mila euro del decreto ingiuntivo.

Sganciata la bomba, tuttavia, l’ad di Aeroitalia Gaetano Intrieri non si è sottratto dal far valere le sue ragioni in merito ai disservizi di mercoledì. "Per quanto riguarda il volo per Milano, faccio presente che la batteria di uno degli aerei si è scaricata in quanto il personale di handling di Ancona aveva lasciato aperta la cargo door (stiva dei bagagli, ndr) ed è stato necessario attendere i tempi tecnici prima di tornare a volare", ha specificato Intrieri. "In realtà il personale di handling, compreso quello di Ancona International Airport, non è abilitato per legge ad effettuare simili interventi", la difesa di Alexander D’Orsogna, amministratore della società di gestione del Sanzio. E sulla cancellazione del volo per Napoli? "C’era uno sciopero dei controllori di volo dell’Enav (Ente nazionale per l’assistenza al volo). Ecco perché non abbiamo volato quel giorno", ha concluso Intrieri. Ma la battaglia dei cieli continua.

Giacomo Giampieri