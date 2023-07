L’annuncio di Sgarbi "Quattro grandi mostre per risvegliare Ancona Mai più come l’Atlantide"

di Gianmarco Minossi

Arriva sul palco alle 21:45 di lunedì 24 luglio Vittorio Sgarbi, al termine di un viaggio che in poco più di tre ore lo ha condotto da Roma a Numana: è lui il protagonista della serata intitolata "Scoperte e rivelazioni. Caccia al tesoro dell’arte" (stesso titolo dato al suo nuovo libro, ndr), la quale, a sua volta, rientra nell’ambito della rassegna "Non a Voce Sola", il tradizionale format numanese giunto alla sua quattordicesima edizione.

Sottosegretario Sgarbi, perché la scelta di Numana per presentare questo suo nuovo libro nelle Marche?

"Non è una scelta, io sono cittadino delle Marche, quindi rispondo ad ogni richiamo. Stiamo presentando un libro pieno di cose sconosciute, anche marchigiane: tra le tante tappe, oltre a Numana, c’è anche Civitanova".

Lei nel corso degli anni non ha risparmiato critiche alla città di Ancona, giudicata in passato troppo passiva in fatto di arte e cultura: ieri però con la giunta Silvetti avete ufficializzato una serie di mostre che vedrà il nostro capoluogo protagonista.

"Sì, quattro grandi mostre per celebrare i grandi maestri marchigiani antichi e moderni. La prima, di carattere internazionale, indica la rotta delle avanguardie del ‘900, dal Futurismo all’Informale. Le mostre saranno inaugurate a maggio e dicembre. La sede espositiva sarà la Mole Vanvitelliana, di cui quest’anno ricorrono i 250 anni dalla morte del suo ideatore, Luigi Vanvitelli. Il secondo appuntamento sarà per l’8 maggio 2024 con l’omaggio a Gino De Dominicis, anconetano, ultimo testimone dell’Avanguardia; si proseguirà l’8 dicembre con Luigi Serafini, moderno surrealista in dialogo con Savinio e De Chirico, marchigiano nato a Pedaso, artista riconosciuto in tutto il mondo per la sua formidabile fantasia. La quarta grande mostra sarà quella sul Rinascimento adriatico, dedicata a Pietro Zampetti, a partire dall’8 maggio 2025, in un lungo percorso da Venezia alla Puglia, che inizia con il ‘300 e finisce idealmente con Gabriele D’Annunzio".

Quindi lei crede fortemente in un risveglio di Ancona come citta d’arte.

"Certo, in passato dicevo che Ancona era come l’Atlantide: non si capiva cosa ci fosse, forse perché penalizzata dal porto e dalla sua posizione geografica. Spero che la nuova amministrazione comunale, con l’organizzazione di questa mostra, cambi le cose. Oggi la capitale universale è Urbino, mentre Ancona sembra essere una città di una regione minore".

Come ha accolto la riapertura al pubblico della Chiesa di Santa Maria di Portonovo?

"Era ora: chi è qui stasera (lunedì, ndr) lo è anche per vedere questa chiesa, che io stesso ho voluto venisse riaperta per il bene di tutti, proprio perché tutti la sentono come una bellezza condivisa".

Come si collocano oggi le Marche dal punto di vista artistico?

"Le Marche, trattandosi di una regione defilata, non sono sull’asse del percorso necessario per chi viene a raccontarci l’Italia: ma tutti i grandi pittori scendono via mare, non via terra, basti pensare a Crivelli e Lotto, che diventano marchigiani perché sentono che qui c’è la vera Italia. Le Marche non sono solo la bellezza delle coste, ma anche paesi dell’interno, come Apiro, San Severino Marche e Camerino, dove ci sono opere d’arte straordinarie".

Ha citato due tra i comuni più colpiti del sisma del 2016: la rinascita artistico-cuturale della nostra regione passa in primis dalla ricostruzione di questi luoghi?

"Assolutamente sì: rimettere in piedi i luoghi del terremoto è un dovere morale".