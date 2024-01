"Lantana", il noir di Andrew Bovell al teatro Cortesi

Va in scena un noir introspettivo stasera al teatro Cortesi di Sirolo. La famosa opera di Andrew Bovell mai rappresentata in Italia da una compagnia amatoriale, "Lantana", prenderà il suo spazio dalle 21. Nove vite parallele, quattro infedeltà, una persona scomparsa, scarpe misteri confessioni e interrogatori. "Lantana" è un intrigante dramma psicologico sull’amore, l’infedeltà e la diffidenza. Riguarda gli errori che l’essere umano commette, le conseguenze che subisce e i tentativi che fa per sistemare le cose. Tutto il lato oscuro della natura umana insomma per la regia di Antonella Pelloni per Artistica...mente aps. Lo spettacolo si fa in due: la replica domani alle ore 17.