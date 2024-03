"L’anteprima ha dato riscontri importanti per il dibattito culturale"

Il festival ‘Popsophia’ è pronto al debutto ufficiale ad Ancona, dopo l’"anteprima" dello scorso anno. Sono stati quelli che il sindaco Daniele Silvetti definisce ‘assaggi’, che però hanno avuto "riscontri importanti dal punto di vista dei numeri e del dibattito culturale". Il primo cittadino ricorda l’evento organizzato per la Giornata della Memoria, "solo l’ultimo capitolo della proposta culturale di ‘Popsophia’ per Ancona". L’assessore alla cultura della Regione Chiara Biondi parla del festival come di "un motivo di orgoglio", di un evento che "con gli anni è cresciuto sempre di più per quel che riguarda la qualità dei contenuti, fino a diventare un evento nazionale. Il festival coniuga filosofia e cultura pop affrontando temi sentiti dalla collettività, e lo fa con ‘leggerezza’ ma anche con grande efficacia. E’ una cultura aperta a tutti, senza limitazioni. Un grazie va a Lucrezia Ercoli, che ogni volta riesce a stupire il pubblico. E’ un motivo di orgoglio anche il fatto che il festival approdi ad Ancona, punto di riferimento importante per la cultura della regione".

Concetto sicuramente condiviso da Anna Maria Bertini, assessore alla cultura del capoluogo, che della rassegna loda la capacità di "coniugare il contenuto filosofico con quello più ‘leggero’, rivolgendosi a un target completamente differente da quello che partecipa agli eventi ‘sistematizzati’. L’utenza di ‘Popsophia’ oltrepassa i limiti della città e della regione". Presente anche il consigliere regionale Carlo Ciccioli, che cita l’odierna "spettacolarizzazione del male", compiuta soprattutto dalla tv.