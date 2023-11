L’anteprima. Piazza Cavour, un’arena per il festival del cinema. In platea attori e registi

Il cinema, ben inteso non con riferimento alle sale dove vengono proiettati i film, ma come settore culturale, diventa un punto di riferimento dell’amministrazione comunale. Dopo essersi accaparrato per la prossima estate un paio di date del "Conero Film festival" dedicato alle pellicole degli anni Ottanta con la direzione artistica di Enrico Vanzina, l’assessore alla Cultura del Comune, Anna Maria Bertini, ha anche annunciato la nascita di un festival dedicato al settore che dovrebbe debuttare sempre nell’estate del prossimo anno. Ma di che si tratta? L’idea è quella di un evento aperto alla città, come vuole l’impostazione data dal sindaco Daniele Silvetti che pretende il massimo coinvolgimento degli anconetani. Quindi si terrà in uno spazio nel cuore di Ancona: piazza Cavour. E’ qui che sarà allestito un cinema all’aperto dove saranno proiettate pellicole in prima visione o di grande successo con una particolarità: per ogni evento saranno presenti gli attori o il regista del film che viene proiettato. Un modo per ascolatre direttamente da loro come è nato quel progetto, di capire come è stato girato o altre curiosità. Tutto questo davanti a una grande platea che sarà sistemata nella piazza.

Questa è l’idea sulla quale si muovono a Palazzo del Popolo, ma non solo. E’ evidente che questo approccio verso il mondo del cinema parte anche da alcune considerazini. La prima è la presenza in città della Poliarte, l’università dedicata al mondo del design e della moda che sta per attivare il corso dedicato proprio al mondo del cinema e anche dello spettacolo dal vino. Insomma una vera e propria scuola per il settore che nasce all’indomani dall’acquisizione della Poliarte da parte di Iginio Straffi, patron della Rainbow (conosciuta nel mondo per i suo cartoni animati tra i quali le fatine Winx) e anche proprietario della Colorado film, la casa di produzione cinematografica che in queste settimana è al lavoro anche su un fanta action che si sta girando in provincia.

Ecco, tutte situazioni che spingono l’amministrazione comunale a voler puntare su questo settore anche proponendosi come sede di produzioni da girare proprio nel capoluogo e nel suo hinterland. Con tanto di sostegno, semmai, della Marche film commission. Tutte realtà che "risiedono" proprio ad Ancona e che possono rappresentare un importante sbocco anche da un punto di vista occupazionale.

Insomma, non solo cultura ma anche far diventare il capoluogo delle Marche come uno dei luoghi di riferimento del settore cinematografico grazie alla collaborazione tra pubblico e privato.

a. q.