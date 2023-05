Lanterna, si scava nei permessi fino al 2014

Non solo l’iter del 2017, quello che ha portato la commissione di pubblico spettacolo a rilasciare i permessi per fare della Lanterna Azzurra una discoteca quando, secondo l’accusa, poteva essere solo un magazzino agricolo, ma anche le verifiche del 2014 finiscono nelle contestazioni del processo bis per la strage di Corinaldo. La modifica al capo di imputazione del procedimento in corso, relativo alla sicurezza della discoteca e al rilascio dei permessi per farci attività di pubblico spettacolo, sono state chieste dal pubblico ministero Paolo Gubinelli e ieri la giudice Francesca Pizii le ha accolte. A questo punto il capo di imputazione è stato ampliato. Non si tratta di accuse nuove ma è una rivalutazione e specificazione delle condotte contestate a quattro imputati, l’ex sindaco Matteo Principi, che presiedeva la commissione unificata di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e i membri della commissione Massimiliano Bruni (perito esperto in elettronica), Massimo Manna (responsabile Suap) e Maurizio Magnani (tecnico della famiglia Micci proprietaria dell’immobile), sotto diversi profili di colpa che erano già contenuti nei capi di imputazione originari. Modifiche che non hanno rilevanza nel delineare una accusa nuova ma solo una specificazione delle condotte. Da parte dell’accusa si è voluto inserire, nella valutazione complessiva della procedura amministrativa che è sfociata poi nelle autorizzazioni, quelli che erano i presupposti di fatto cioè l’attività ispettiva di vigilanza e di verifica fatte già nel 2014 e citati anche nel 2017. Stando ai consulenti tecnici quell’immobile non era idoneo e non avrebbe potuto essere destinato a quella attività di pubblico spettacolo già dall’inizio. La giudice ieri ha dichiarato anche l’inutilizzabilità delle intercettazioni, che sempre la procura e poi si erano associate alla richiesta anche alcune parti civili, aveva chiesto e relative a parte del materiale del processo per la banda dello spray già concluso in Cassazione. L’avvocato Emanuele Censori, dello studio legale Leonardi, si era opposto perché per i reati contestati agli imputati in questo processo non sarebbe stato possibile disporre intercettazioni telefoniche o ambientali. Il processo bis proseguirà con l’udienza del 19 maggio.