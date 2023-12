L’anticorruzione e la sua disciplina. Bilanci e prospettive

Si è svolto TrasparEnte -l’incontro organizzato dalla Provincia di

Ancona in occasione della Giornata della Trasparenza 2023, che quest’anno ha avuto come tema - "La disciplina dell’anticorruzione a oltre 10 anni dalla sua entrata in vigore, bilanci e prospettive". Un evento di grande livello che ha visto la partecipazione di relatori d’eccezione, come il consigliere ANAC, l’Avvocato Consuelo Del Balzo, il Sostituto Procuratore presso la Procura di Ancona, il Dott. Ruggiero Dicuonzo, il Vice Procuratore Generale presso la Corte dei Conti delle Marche, Dott. Antonio Palazzo e per finire il Prof. Stefano Villamena, Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università di Macerata. In continuità con i numerosi corsi di formazione che la Provincia di Ancona sta organizzando da tempo, l’incontro odierno - come sottolineato dal Presidente Carnevali - "cade ad appena due giorni dalla Giornata Internazionale contro la Corruzione, e credo che giornate come queste assumano un valore ancora più importante se riescono a preparare quel terreno culturale di legalità, su cui deve basarsi la buona amministrazione. La trasparenza sicuramente rappresenta un pilastro di questo agire". Dopo l’introduzione del segretario generale della Provincia dottoressa Marina Savini che ha sottolineato l’importanza degli incontri formativi presso le pubbliche amministrazioni, l’avvocato Consuelo Del Balzo ha evidenziato i profili più recenti della legge Severino come le modifiche del regolamento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il nuovo regime della trasparenza del codice degli appalti, la stessa legge è stata quindi oggetto di analisi sotto diversi punti di vista. A seguire il Dotto. Ruggiero Dicuonzo ha evidenziato i diversi profili della Legge Severino da un punto di vista più prettamente penalista mentre il Dottor Antonio Palazzo ha messo in evidenza la prospettiva più strettamente contabile, evidenziando il principio di realtà nel dover applicare le normative esistenti. Infine ha concluso la giornata il professor Stefano Villamena, approfondendo gli aspetti legati alle modifiche del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.