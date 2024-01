L’antifascismo nella matita di Mabel Morri

Una mostra a Senigallia ricorda le figure fondamentali dell’antifascismo italiano. Da Giacomo Matteotti ai fratelli Cervi, da Nilde Iotti a Donatella Colasanti passando per Sandro Pertini, sono ben 80 i ritratti realizzati dalla fumettista riminese Mabel Morri, in mostra alla Galleria Expo-Ex, di fianco alla Rocca Roveresca, da sabato prossimo.

Accanto alle madri e ai padri costituenti, ai partigiani di ieri e agli antifascisti di oggi, le biografie che spiegano il ruolo e l’importanza delle donne e degli uomini ritratti dal pennino dell’artista romagnola.

L’inaugurazione è prevista alle ore 18, la mostra rimarrà aperta ad ingresso gratuito fino all’11 febbraio, con orari 10-12 e 17-20. Ad organizzare è l’Anpi di Senigallia, in collaborazione con l’Istituto Gramsci sezione senigalliese e l’Associazione Bellanca. Nei giorni di apertura ci saranno pure letture e dibattiti, il primo domenica alle ore 18 sul tema "Di chi è la memoria?" su come la giornata del 27 gennaio e in generale il tema della memoria debbano essere ridiscussi nelle loro modalità al giorno d’oggi. Mercoledì 7 febbraio alle ore 18.30 sarà letto il libro di Benedetta Tobagi, vincitore del Premio Campiello, "La Resistenza delle donne". Sabato 10 febbraio invece sempre alle ore 18.30 si discuterà su "E allora le foibe?" con gli interventi di Piero Purich ed Eric Gobetti.

Andrea Pongetti