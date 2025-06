L’"antipasto" al live di Vasco con l’osimano Andrea Belfiori

Ad aprire il concerto di Vasco giovedì a Firenze ci sarà un osimano dal grande talento, Andrea Belfiori. E’ cantautore polistrumentista, ha studiato al Conservatorio Rossini di Pesaro, ha iniziato collaborando con la Pressing di Lucio Dalla e con Gianluca Grignani, Pfm e Cristiano de André negli anni successivi. "E’ un grande orgoglio per me, sono davvero onorato – commenta Belfiori -. Sono tra i vincitori del concorso organizzato da Vasco a Zocca, sua città natale, il "Festival Zocca – paese della musica". Ognuno dei 12 vincitori apriranno le 12 date del tour del mitico Vasco in giro per l’Italia. A me ‘tocca’ Firenze. E’ davvero incredibile".

Alternando da vent’anni la pubblicazione dei suoi brani all’attività di arrangiatore freelance e scouter per varie etichette discografiche, il cantautore ha vinto il Sanremo Music Awards nel 2016 con il brano "Non è possibile" e ha pubblicato nel 2019 l’album "I like" (Universal Music) che l’ha portato alla finalissima di Sanremo Rock tra i primi cinque classificati. Oltre che sul palco dell’Ariston, è finito a cantare con Eric Burdon degli Animals, Mogol e a esibirsi ai concerti con Federico Poggipollini (Ligabue), Steff Burns e Maurizio Solieri (Vasco) e Mario Schilirò (Zucchero). Nell’album "I like" ospita Matt Backer (Julian Lennon ed Elton John), Cesareo e Faso di Elio e le storie tese, con i quali ha fatto anche diversi concerti.

A dicembre 2023 pubblica due nuovi singoli "Sottointeso" e "Il gioco" con ospite Giuseppe Scarpato (Edoardo Bennato). Il 30 marzo dell’anno scorso ha aperto il concerto di Gianluca Grignani nel tour "Residui di rock’n’roll" dando il via ad un tour promozionale di 15 date passando il 12 luglio alla Trentino Music Arena in open act al concerto di Fabrizio Moro, concludendo come ospite al teatro Ariston di Sanremo il 14 settembre nel contesto della finalissima del Sanremo Rock e trend.

Nel suo tour presenta con la sua band di 4 elementi, Daniele Spaziani alle chitarre, Lorenzo Ricci (chitarre), Marco Dell’Uomo al basso e Marco Schietroma alla batteria, classici del rock dagli anni Sessanta ai giorni nostri, intercalati da suoi brani estrapolati dalle sue pubblicazioni. Da ultimo ha prodotto il nuovo album "Agapè vol I" presentato in tandem all’innovativo progetto "Agapè vino", in collaborazione con Giampaolo Carli che ha curato l’artwork, che coinvolge, sempre all’insegna della musica, eccellenze del territorio locale legate appunto al prodotto.