"L’anziano in roulotte è a rischio Vive tra escrementi e sporcizia"

di Marina Verdenelli

"Nessuno si sta prendendo cura di lui. E’ ancora in roulotte, nella sporcizia e nei suoi stessi bisogni. Lo hanno spostato solo di parcheggio. Occorre che qualcuno preposto intervenga o succederà qualcosa di brutto a questo signore". Così Patrizia Guerra, coordinatrice dei City Angels di Ancona, l’associazione di volontariato che si occupa di senzatetto e bisognosi, interviene sull’anziano di 83 anni che vive da tempo in una roulotte a Posatora. Domenica mattina anche la polizia era intervenuta, su segnalazione di qualche cittadino che aveva riferito della presenza di una persona anziana in stato di indigenza e in scarse condizioni igieniche. I poliziotti aveva segnalato agli organi competenti la situazione, per farsi carico dell’uomo e toglierlo dalla strada e dalla roulotte che è prova di riscaldamento, di luce e di acqua corrente per lavarsi. "L’anziano è ancora lì – spiega Guerra – i volontari dell’associazione sono andati sia lunedì che ieri mattina a vedere e nessuno si sta prendendo cura dell’83enne. Conosciamo bene il suo caso e da tempo cerchiamo di aiutarlo con le nostre risorse, interpellando anche i servizi sociali comunali. Se non si farà qualcosa per lui non so come finirà". Stando a Guerra l’83enne non sarebbe proprio lucido e in pieno delle sue facoltà ma avrebbe attorno anche chi si sta approfittando di lui. "La sua pensione di invalidità - spiega la city angel – è in mano di una donna senza fissa dimora che abbiamo provato ad aiutare in passato anche noi ma temiamo che ora si stia approfittando di lui e della sua bontà. Anche lei vive in una roulotte accanto, che le è stata trovata con l’aiuto delle associazioni di volontariato, anche la nostra, ma lì ci ha messo a vivere l’anziano. Lei si è presa la roulotte dell’83enne, che era più grande. Noi non riusciamo più ad entrare lì dentro per la puzza e le condizioni igieniche precarie che ci sono. Quando andiamo a trovare l’anziano lo troviamo sempre che dorme, non sta bene, andrebbe tolto dalla strada il prima possibile o lì ci morirà". La notizia che la polizia era stata sul posto attivando gli aiuti di cui l’83enne ha bisogno aveva rincuorato i City Angels ma la gioia è durata poco. "Dentro la roulotte è pieno di escrementi – incalza Guerra – nessuno lo aiuta a lavarsi e a prendersi cura di lui. Quelle due roulotte non dovevano essere messe vicine, avevamo anche provato a dirlo al tempo perché temevamo una situazione simile. Purtroppo tra senzatetto non c’è sempre solidarietà, c’è chi rischia di approfittarsi dell’altro, come sta accadendo. L’anziano è malato, va portato in qualche struttura sanitaria che lo possa seguire. Non ha più in mano il suo bancomat perché lo gestisce la donna. Non sappiamo più cosa fare per salvarlo da quella situazione". Stando a Guerra l’anziano verrebbe fatto addirittura ubriacare e sarebbe per questo che lo trovano sempre in roulotte che dorme quando vanno a trovarlo. A vivere in strada sarebbe finito dopo la morte di tutti i suoi cari. La pensione che percepisce non gli consentirebbe di avere una casa.