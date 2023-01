L’Api a processo, in settanta sfilano come parti civili

Inquinamento ambientale, parte il primo processo a carico della Raffineria Api ma si ferma alla costituzione di parti civili. Una settantina quelle che ieri hanno chiesto di entrare nel procedimento e sulle quali la giudice Paola Moscaroli deciderà alla prossima udienza fissata per il 2 marzo (ore 15), quando si procederà anche all’ammissione dei testi da sentite. Ci sono cittadini di Falconara, associazioni ambientaliste e anche il Comune che chiedono di costituirsi parte civile perché si sentono danneggiati. In aula, al quinto piano di palazzo di giustizia, ieri mattina è arrivata anche la sindaca Stefania Signorini. Sul ballatoio un serpentone di persone, tutti residenti autori di esposti contro i cattivi odori avvertiti dal 2013 al 2018. Erano emissioni inquinanti quelle sentite? Erano esalazioni pericolose per la loro salute? Lo chiedono associazioni e cittadini. "E’ un processo che parte dopo tre anni dalla prima udienza che fu fissata davanti al gup – ha fatto presente l’avvocato Monia Mancini, che tutela 43 cittadini – il primo processo in assoluto per Api per eco reati. Il primo esposto fu fatto nel 2015, da 70 residenti". In rappresentanza delle associazioni "Onda Verde" e "Cittadinanza attiva" c’era l’avvocato Francesca Petruzzo, per un’altra decina di residenti gli avvocati Cristina Bolognini ed Elena Martini, per Wwf e Italia Nostra, gli avvocati Tommaso Rossi e Valentina Copparoni che hanno sottolineato come "da anni queste due associazioni si battono per il rispetto dell’ambiente come vere e proprie sentinelle a difesa della natura e del territorio minacciati da condotte gravissime, auspichiamo si faccia luce su anni e anni in cui la raffineria ha creato un danno enorme all’ambiente e alla vita dei cittadini". Annalisa Meschini, residente di Falconara, ha raccontato delle esalazioni di idrocarburi sentite "da trovare la casa impregnata e io sono anche asmatica" e ha detto di essersi sentita "anche presa in giro" quando fece le denunce. Il processo che ha animato il tribunale ieri è quello che vede imputati l’amministratore delegato Giancarlo Cogliati, 66 anni, milanese, e il responsabile dell’ufficio ambiente e sicurezza Giovanni Bartolini, 46 anni, ascolano, entrambi di Api Raffineria di Ancona Spa. Per loro la Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio a maggio 2019 tirando in ballo anche la società sui cattivi odori avvertiti dalla popolazione dal 2013 al 2018. Contestati, oltre al reato di inquinamento ambientale colposo, il getto pericoloso di cose, la mancata applicazione del piano interno di sicurezza ed emergenza e la violazione delle prescrizioni in materia ambientale stabilite dal ministero.

Marina Verdenelli