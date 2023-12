L’app dei sogni: visibilità alle bellezze cittadine

di Sara Ferreri

Ecco l’app che promette di rendere più visibili le bellezze cittadine e accogliente io territorio fabrianese. Presentata ieri in municipio la nuova applicazione che consentirà al turista di conoscere il patrimonio culturale e artistico della città e dei suoi borghi storici in modo facile e veloce, con molti contenuti e aneddoti che rendono questo strumento innovativo e all’avanguardia per visitare i luoghi e apprezzare le bellezze del territorio. "Don Umberto Rotili, a testimonianza del suo grande affetto verso la città di Fabriano – ha sottolineato il sindaco Daniela Ghergo – ha voluto farle un dono di grande valore, anche simbolico, creando, grazie a un supporto tecnico altamente qualificato, uno strumento che consentirà al turista, ma anche allo stesso residente, di conoscere e condividere informazioni sul nostro patrimonio culturale e sulle iniziative offerte. Pochissime città possono vantare un’applicazione così all’avanguardia, che rappresenta una grande opportunità di valorizzazione e di sviluppo per una città che aspira ad emergere nel panorama dell’offerta turistica per le tante bellezze di cui può vantare. Don Umberto – ha aggiunto il primo cittadino – ha colto questa esigenza e ha voluto colmarla, prima pensando allo strumento più adatto, poi, una volta individuata l’applicazione migliore, lavorando ai contenuti. In questo è stato coadiuvato da tanti appassionati che hanno contribuito ad arricchire di notizie e informazioni preziose le descrizioni. Senza dimenticare anche i soggetti più svantaggiati: la sezione podcast è infatti dedicata alla descrizione dei diversi siti attraverso la narrazione vocale, consentendo così anche ai non vedenti di poter conoscere i diversi luoghi. L’applicazione è poi stata donata ieri da Don Umberto al Comune di Fabriano con un atto formale. Sarà ora il Comune ad avere il compito di mantenere i contenuti sempre aggiornati e implementarli con il contributo di tutti i soggetti interessati".

Un dono che è stato definito "di enorme valore, che può rappresentare il volano per una crescita turistica a cui la nostra città può aspirare". "Grazie a Don Umberto – ha concluso il sindaco Ghergo – da parte dell’intera città per la sua generosità e la sua lungimiranza. Non resta che scaricare l’app Fabriano Turismo per immergerci nelle bellezze della nostra città". Un nuovo strumento che permette di conoscere chiese e musei: quello della carta, la pinacoteca, il museo Guelfo ma anche il teatro e tutti gli orari di apertura oltre alle strutture ricettive.