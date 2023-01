L’apparenza inganna, pure al contrario

Il detto "L’apparenza inganna", il vecchio romagnolo la traduceva in "Dê-la d’avdê" (Darla a vedere) con il significato di apparire per ciò che non si è. Si dice in ciò siano più abili le donne, come affermava un marito riguardo alla moglie: "E’ paréva ch’u j avès d’andê gna cösa e invezi la j è ’na stufaröla" (Sembrava che le andasse bene tutto e invece borbotta per tutto). La ‘stufaröla’ era il tegame di terracotta nel quale cuoceva lo stufato con un borbottìo simile al brontolare di chi non è contento. A volte l’apparenza inganna al contrario: come diceva un tizio a proposito di uno apparentemente brutto: "A gvârde-i bén, u n’era gnânca e’ gêval" (A ben guardarlo, non era neanche il diavolo).