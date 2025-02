L’appello ai medici:: "Venite a Marina"

Il sindaco Maurizio Grilli, interviene sulla sulla vicenda di alcuni Medici di medicina generale di mantenere aperto un solo ambulatorio nel Comune. "Bene l’iniziativa dell’Ast, pubblicare nuovamente le zone carenti è una decisione apprezzabile, anche se la situazione dei medici di famiglia a livello regionale è complessa. Non posso non evidenziare, infatti, che la medesima procedura attuata a dicembre non ha sortito effetti: ovvero, a fronte di posti disponibili, nessuno dei medici che hanno risposto ha scelto Montemarciano. Faccio quindi un appello pubblico ai medici di medicina generale che parteciperanno alla nuova procedura affinché scelgano di venire a fare ambulatorio a Marina – spiega Grilli -. Con la consueta trasparenza verso la cittadinanza, devo però allo stesso tempo evidenziare che lo scenario che si potrebbe delineare più facilmente è diverso da quello richiesto dalla petizione, e cioè che i medici già presenti riaprano il doppio ambulatorio: con questa procedura attivata dalla Ast, infatti, arriverebbe piuttosto un nuovo medico. Se così fosse, auspico che le promotrici della petizione svolgeranno anche un’importante opera di sensibilizzazione affinché chi ha richiesto l’ambulatorio a Marina scelga di cambiare medico, qualora ne arrivasse davvero uno nuovo, prima che venga opzionato da nuovi pazienti".