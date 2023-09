L’appello dei residenti "Il parco è un disastro Così i bambini giocano in mezzo alle macerie"

La recinzione di ferro sfondata, il muretto ridotto un cumulo di pietre, sbriciolata anche una panchina di cemento. E’ rimasto tutto come due mesi fa nel vicino campetto da calcio, che si trova tra via Passo Varano e via Crocioni, nell’area verde di un giardino pubblico dove ieri mattina giocavano incuranti anche dei bambini con le mamme al seguito, sedute sulle panchine rimaste ancora in piedi. "Sì, qua è tutto sconnesso – ha annuito al Carlino una madre, con il pancione in bella vista – ma è l’unica zona dove i nostri figli possono giocare all’aperto". Un bambino andava in bicicletta, un altro con il triciclo. Altri giocavano con il pallone, tra i ferri appuntiti della recinzione divelta dall’urto della betoniera di giugno. Il mezzo pesante non ha fatto sconti nemmeno lì, strisciando nell’area giochi e scardinando i blocchi di cemento fino alle fondamenta su cui si reggevano i pali. Dopo l’incidente i vigili del fuoco avevano messo dei nastri bianchi e rossi per delimitare la zona in modo da non farci passare i pedoni ma dopo due mesi dei nastri è rimasto solo qualche pezzo strappato. Un pezzo della recinzione di ferro, ha riferito ieri un residente, è caduto anche sul piede di un bambino giorni fa perché si è staccato improvvisamente e si è piegato a terra. Insomma più che un parco pubblico l’area verde ieri sembrava uno degli angoli ucraini bombardati dai russi. Qualcuno però degli abitanti avrebbe anche segnalato la situazione al Comune chiedendo di sistemare le rotture. "Sono venuti solo a riparare una rete del campetto da calcio – ha riferito sempre una mamma – le macerie stanno ancora qui".

Ma i danni causati dalla betoniera non sono l’unico problema di Passo Varano. Anche il verde pubblico grida vendetta. I rami dei pini presenti a bordo strada e dentro il parco stanno sfiorando i fili della luce e basta una ondata di maltempo per far spezzare le grosse fronde molto inclinate verso la strada. Dovrebbe essere sempre l’assicurazione della betoniera a sistemare quanto danneggiato ma la messa in sicurezza, fino a quando i lavori non partiranno, toccherebbe al Comune.

ma. ver.