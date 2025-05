L’appello del presidio Slow Food: "Moscioli, fermate subito la pesca"

Mancano 10 giorni all’avvio della pesca del mosciolo selvatico ma ancora non si hanno notizie certe se sarà avviata o meno. A rompere il silenzio è la Condotta Slow Food Ancona e Conero che proprio nel 2023 presentò al sindaco Silvetti la gravità della situazione in cui si trovava il mitilo nostrano e che portò il primo cittadino ad istituire subito un tavolo tecnico di cui fanno parte Università, enti scientifici, pescatori, autorità marittime. Dagli studi e dalle sperimentazioni eseguite dalla Politecnica e dal CNR, si apprende che la situazione non è migliorata, anzi è peggiorata. Da qui l’appello che Slow Food rivolge alla presidenza della Regione Marche "affinché prenda in considerazione anche il parere unanime degli esperti scientifici (Università, CNR e altri) il quale non è stato preso in considerazione e quindi decreti la chiusura della pesca del mosciolo selvatico per il 2025 possibilmente prima del 15 maggio, facendo al contempo di tutto per i ristori economici richiesti dai pescatori professionisti".

Il timore che aleggia nell’aria risiede nel fatto che se la Regione non chiude ufficialmente la pesca, i pochissimi moscioli sopravvissuti all’elevata temperatura del mare, alla mancanza di cibo, alle mucillaggini e alla pesca di frodo, possano essere pescati "dai pescatori privati, i quali se non informati e sensibilizzati, potrebbero fare danni notevoli". La Condotta anconetana, che ha istituito il presidio del mosciolo selvatico "ha approfondito la situazione con la Cooperativa Pescatori di Portonovo giungendo a condividere la necessità di sospendere subito la pesca per il 2025, anche in attesa dei ristori economici poiché raccogliendo i pochissimi esemplari idonei al prelievo probabilmente verrebbe compromessa anche la stagione 2026, se non addirittura le stagioni successive".

Slow Food riconoscendo l’interesse della Regione Marche, attraverso l’assessorato alla Pesca, verso questo problema, "non comprende perché non si sia attivato anche l’assessorato all’Ambiente, visto che il mosciolo selvatico è uno degli elementi più caratterizzanti dell’ecosistema del Conero". Già a dicembre 2024 la Condotta Slow Food "consegnò ai membri del tavolo tecnico una nota per ricordare la necessità di ufficializzare questa chiusura quanto prima per non vanificare l’importante attività scientifica e per dare modo a tutti gli interessati di organizzarsi tempestivamente".

Claudio Desideri