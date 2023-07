L’appello dell’Avis "Manca ancora personale, annullate 300 donazioni Sangue e plasma a rischio"

di Marina Verdenelli

Manca il personale, annullate le sedute per donare il sangue. E’ successo al centro trasfusionale dell’ospedale di Torrette e nei centri di raccolta di Ancona, da Chiaravalle passando per Castefidardo e arrivando fino a Loreto. Un problema rilevante visto il periodo estivo e l’esigenza, anche per un aumento della popolazione in questo periodo ad alta densità turistica, che potrebbe far sfrecciare in salita la richiesta di sacche per trasfusioni. L’Avis è preoccupata e chiede più attenzione per questo servizio. "Sono state annullate diverse sedute di donatori pronti a donare – spiega Roberto Zenobi, presidente provinciale dell’Avis – questo è pericoloso perché può venire a mancare il sangue e il plasma. Sia chiaro, le scorte ci sono ma non durano in eterno. Il problema è che noi spingiamo a donare, facciamo campagne di sensibilizzazione, troviamo le persone disposte a donare e prenotiamo loro i posti ma poi questi vengono richiamati perché non c’è il personale per la seduta programmata. Questo ci rammarica".

L’Avis Marche conta 57mila soci con circa 20mila donatori di sangue nella provincia di Ancona. Negli ultimi tempi il servizio pubblico di raccolta sangue è un po’ in difficoltà "per carenza di personale – insiste Zenobi – e nell’Anconetano il problema è più sentito che altrove". Recentemente, al centro trasfusionale di Torrette e nei centri di raccolta di Ancona sud, il responsabile del servizio ha disposto la soppressione di ben 10 sedute a luglio e 7 ad agosto, con la perdita conseguente complessiva di almeno 300 donazioni di sangue intero e plasma. Il personale è carente perché "ogni tanto un medico non c’è per malattia – spiega il presidente – un’altra volta perché vanno in pensione e non sono sostituiti, oppure perché vengono trasferiti altrove".

"Servono più sedute di prelievo su tutta la zona di Ancona – aggiunge Zenobi – non saprei dire quante unità ma ogni anno il problema si ripete quindi è sentore che il personale va aumentato. La gente attende mesi prima di donare, non è possibile questa situazione. Da tempo stiamo parlando con l’azienda sanitaria e con la Regione ma con l’arrivo delle Ast ogni zona è a sé e anche lo scambio del personale è un problema". L’Avis già da tempo ha invitato chi di dovere a provvedere all’adeguamento e riorganizzazione del personale.

Intanto è intervenuto il Dirmt, dipartimento regionale di medicina trasfusionale. La direttrice Giuseppina Siracusa ed il coordinatore dei centri di raccolta sangue, Giuseppe Furlò, sono riusciti a coinvolgere medici ed infermieri dei centri trasfusionali dell’Ast di Ancona e provincia, ripristinando 6 sedute di raccolta sangue nel mese di luglio. Gli stessi si stanno impegnando per poter rimediare alle 7 chiusure di agosto, con l’autorizzazione delle due aziende sanitarie. "L’intervento effettuato non risolve in maniera definitiva le carenze denunciate – conclude Zenobi – per questo l’Avis continuerà a battersi nelle sedi opportune per coinvolgere nuovi donatori ma evitare poi di dover dire loro che non possono donare sangue perché mancano le strutture per raccoglierlo".