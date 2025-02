L’appello delle associazioni: "Chiuso il percorso Direzione Parco. Intervento invasivo e in ritardo"

Il percorso naturalistico Direzione Parco, che collega Vallemiano al Parco del Conero ed è stato frequentato da migliaia di cittadini, è chiuso per lavori da dicembre e la sua sorte preoccupa le associazioni Casa delle Culture e il Circolo Pungitopo di Ancona, che hanno contribuito a recuperarlo, insieme alla cittadinanza, dal 2017 a oggi. "Non si conosce – affermano le due associazioni in un comunicato – lo scopo dei lavori, se non per un generico ‘ripristino del percorso ciclopedonale’. Tuttavia, ciò che si può intuire dall’esterno e vedere dalla grande quantità di terreno e di materiale legnoso accatastato nelle vicinanze, è un intervento molto invasivo, con un forte danneggiamento di una siepe di alberi e arbusti, presenti da decenni, che recavano ombra ai passanti e rifugio a molte specie di uccelli. Nella zona è presente anche una specie di libellula piuttosto rara, il cui habitat viene fortemente compromesso da questi lavori".

Attualmente il percorso è chiuso, per lavori che si protrarranno almeno sino a fine febbraio. "Negli anni – afferma Emanuela Capomagi, presidente dell’associazione Casa delle Culture – Direzione Parco ha rappresentato un esempio significativo di come la pianificazione urbana possa coniugare sviluppo sostenibile, promozione della salute e partecipazione attiva della comunità". Esiste anche un patto di collaborazione triennale tra il Circolo Naturalistico Il Pungitopo e il Comune di Ancona, per l’amministrazione e la cura condivisa di questo bene comune. Emiliano Stazio, presidente del Circolo sottolinea che "il percorso è stato ulteriormente valorizzato negli scorsi anni grazie al progetto Sistema finanziato dalla Fondazione Cariverona e promosso dal Comune di Ancona. Al momento, tuttavia, non abbiamo informazioni su come gli interventi in corso possano influire sul destino degli habitat presenti, particolarmente favorevoli alla nidificazione degli uccelli".

Le associazioni chiedono la certezza della data della riapertura del percorso, slittata già di due mesi; la natura e portata dei lavori e la sua finalità; quali interventi di ripristino dell’habitat e della naturalità dei luoghi si intende porre in essere.