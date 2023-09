L’appello di don Umberto:: "Cerchiamo volontari per l’aiuto compiti"

"Cerchiamo volontari per l’aiuto compiti". L’appello arriva da Don Umberto Rotili e dalla parrocchia Misericordia. "Stiamo cerando qualcuno che voglia offrire un po’ di tempo per questo servizio – spiega il parroco - persone volenterose per il nostro oratorio che desiderano mettersi in gioco. Si tratta di aiutare i bambini più deboli, e magari con qualche difficoltà, a poter avere dei miglioramenti a scuola aiutandoli a svolgere i compiti, e non facendoli al posto loro".