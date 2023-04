L’appello di Italia Nostra "Ambiente, tutte le priorità"

"Ogni anconetano ha 38 metri quadrati di verde a disposizione, come un abitante di Stoccolma. Siamo fortunati, ma la fortuna va aiutata e sull’ambiente Ancona ha tanto da fare". Italia Nostra, organizzazione apolitica, lancia una serie di messaggi ai candidati per la poltrona di sindaco del capoluogo alle amministrative del 14-15 maggio. Candidati che, il prossimo 13 aprile (ore 17, teatrino di san Cosma), risponderanno alle domande proprio delle associazioni che hanno a cuore la tutela dell’ambiente, della bellezza e della sostenibilità, come Italia Nostra: "Metteremo i candidati davanti alle loro responsabilità qualora fossero eletti a guidare la città – spiega Maurizio Sebastiani, presidente regionale e vicepresidente della sezione di Ancona di Italia Nostra – Al centro del dibattito ci sarà sicuramente l’Area Marina Protetta, un parco marino quanto mai necessario. Dobbiamo riprendere il tema in mano e promuovere un nuovo referendum dopo la grave bocciatura dello scorso anno. Tratteremo poi la questione dell’inquinamento dopo i risultati del Piano del professor Bonifazi, senza che alcun provvedimento sia stato poi preso. I dati sono allarmanti, ma nessuno sembra interessarsene. Noi siamo contro le grandi navi da crociere al Molo Clementino, che porterà milioni di euro in danni sociali per la popolazione, e invece a favore della ‘penisola’ nella nuova darsena collegata alla diga di sovraflutto".

Gli argomenti cari a Italia Nostra e alle associazioni ambientaliste spaziano a 360 gradi: "La metropolitana di superficie è un progetto che va ripreso e applicato, assieme al concetto di mobilità dolce, favorendo la crescita delle zone a traffico limitato in città. In collegamento al tema dell’Area Marina Protetta vorremmo che il parco del Cardeto fosse valorizzato di più, creando il famoso parco letterario, con un maggior uso della Polveriera ed evitando la privatizzazione degli spazi. Infine siamo contro la creazione di nuovi ghetti etnici e culturali".

Infine un affondo verso la giunta Mancinelli: "In questi anni ci ha offeso e ha evitato sempre il confronto – sono state le parole di Riccardo Picciafuoco, altro esponente dell’associazione – Prendiamo ad esempio Strategicancona: doveva essere una strada condivisa, dopo tre anni ci siamo ritrovati davanti al fatto compiuto senza aver potuto incidere".

p.cu.