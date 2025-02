L’appello di Mamma Coraggio: "Mio figlio picchiato per tre volte. Punire sì, ma occorre rieducare"

Per tre volte il figlio, 17 anni all’epoca dei fatti, è stato aggredito in pieno centro, ad Ancona, da una banda di bulli che lo ha riempito di botte. Per difenderlo lei è stata anche minacciata di morte. Di tutto questo Patrizia Guerra, 44 anni, educatrice, conosciuta come Mamma coraggio, ne ha fatto la sua forza e senza perdersi d’animo si è messa al fianco di associazioni per aiutare senzatetto e famiglie che hanno vissuto situazioni simili alla sua. Sabato porterà la sua testimonianza in un incontro di formazione moderato dalla psicoterapeuta Alessandro Suardi, che si terrà alla sala convegni del Comune di Camerano a partire dalle 17, aperto a genitori e figli sul bullismo e il cyberbullismo.

Patrizia Guerra, passi avanti per fermare il bullismo ne sono stati fatti, anche con il decreto Caivano che prevede percorsi rieducativi ma anche punitivi per i giovanissimi. Cosa ne pensa di queste misure?

"Sono d’accordo. Era ora di adottare una misura chiara e completa. Una continuazione del decreto Willy. Io sono per la punizione, chi sbaglia deve pagare ma la mia priorità è la rieducazione del soggetto una volta terminato il carcere oppure il daspo. E’ importante rieducare i ragazzi o si ritroveranno punto e a capo. Questo decreto però bisogna attivarlo, non possiamo aspettare episodi come l’aggressione a Falconara e l’accoltellamento a Osimo per intervenire, come è successo alla mia famiglia".

Lei ha perdonato gli aggressori di suo figlio?

"Certo. L’ultimo ragazzo che lo ha aggredito mi ha scritto per farsi aiutare. La mia priorità è stata la sua rieducazione. Tutto parte dalla rete internet, la nuova piazza di comunicazione. Basta essere indifferenti. Stop all’omertà. A volte si lasciano crescere i ragazzi senza la presenza di un adulto, li lasciamo usare internet in tenera età senza regole e controllo. Questo mondo è pericoloso, rischiano questi adolescenti di ritrovarsi da soli a combattere contro dei mostri da tastiera fino a che non riusciranno più a fermarsi".

Che esigenze hanno oggi i giovani e cosa manca loro che non trovano dalla società?

"Misurarsi con se stessi, favorire ed investire in centri di aggregazione come oratori oppure rivedere lo sport come passione. Il tempo può essere riempito anche con le attività artistiche come musica ed arte. Devono tornare a giocare di più, anche in strada, sotto casa. Alcuni giovani hanno avuto troppo ed hanno sfogato diventando aggressivi. Altri invece vengono da famiglie dove sono marcate delle mancanze economiche e per rabbia reagiscono in modo sbagliato".

Cosa consiglia ai genitori che scoprono di avere come figlio un bullo?

"Di chiedere aiuto, non puntarsi il dito tra padre e madre. Molto spesso capita nelle coppie separate. Quando i giovani non chiedono soldi, tornano tardi e non parlano più sono i primi segnali d’allarme. I genitori devono controllare i figli soprattutto dai 13 anni in poi. In parallelo le amministrazioni devono favorire consultori, psicologi, sociologi gratuiti per un sostegno alla persona".

Ai genitori che hanno figli bullizzati che consiglia?

"Denunciare subito e raccontare le proprie esperienze per aiutare altri ragazzi e altri genitori. La paura deve diventare coraggio. Mai arrendersi, c’è sempre una soluzione".

Marina Verdenelli