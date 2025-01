L’appello sul Carlino. Disabile murato in casa, ora qualcosa si muove: "Risolveremo quel guasto"

E’ una mamma coraggio Rita Lisandrelli, disperata, dopo anni di impegno per garantire a suo figlio un presente degno di essere vissuto e un futuro migliore. Il suo appello non è caduto nel vuoto, anzi, ha avuto una risonanza enorme dopo il racconto pubblicato sul Carlino. La donna, 77enne di Osimo, residente in una palazzina di via Alcide De Gasperi, vive con il figlio portatore di handicap dalla nascita, Michele Frezzotti, 52 anni. Per loro esattamente dall’aprile scorso il mondo è come se si fosse fermato. E’ stato in quel periodo infatti che il servoscala che serviva al trasporto della carrozzina di Frezzotti si è rotto e da quel momento è come se si trovasse agli arresti domiciliari, ci ha raccontato. L’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini ha contattato Lisandrelli ieri mattina: "Mi sono subito interessato al caso e ho chiamato la signora Lisandrelli. Sono state fatte subito le verifiche opportune. Siamo di fronte a un problema tecnico. La signora e suo figlio non sono stati di certo abbandonati. In pratica si è verificato un guasto e ci sono stati diversi interventi sul posto da parte di 3-4 ditte diverse che non hanno risolto il problema. E’ difficile trovare una soluzione per una richiesta così specifica per quella tipologia di carrozzina e, per questo motivo, le professionalità necessarie. Ho interessato il direttore generale dell’Ast Ancona Giovanni Stroppa. La questione verrà ripresa in mano dopo l’Epifania".

La storia ha mosso le coscienze e aperto i cuori di tanti. In diversi hanno espresso solidarietà massima alla donna e a suo figlio e altri vorrebbero dare una mano. Una donna in particolare, Chiara A., ha cercato subito ieri di mettersi in contatto con la famiglia per poter dare loro un aiuto. Così ha fatto anche un altro, osimano, Giacinto C, che si è detto indignato della vicenda e ha voluto parlare con la signora per capire come potesse esserle utile, da comune cittadino. "Sono felice dell’interessamento", ha detto Lisandrelli che da settimane cerca anche un riscontro dai Servizi sociali del Comune.

Una situazione che resta paradossale. Grazie a quel servoscala il 52enne riusciva a uscire di casa e a superare i sei gradini che permettono di uscire dal suo condominio e da lì salire nel pulmino che lo porta da anni ormai al centro diurno Fontemagna. Lo frequenta da quando è stato aperto. Sono solo sei scalini ma che rappresentano una montagna insormontabile per un disabile. La struttura si trova tuttora montata lungo le scale di accesso al condominio ma non è utilizzabile. La donna è vedova ed è aiutata dall’altro figlio, Andrea, per i servizi primari e per tutto quello di cui ha bisogno.